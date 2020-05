iPhone 12 Pro : l’écran 120Hz se précise, comme le Lidar et le nouveau Face ID

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

9

Après avoir évoqué hier le nom du quatrième iPhone 12 qui pourrait s’appeler iPhone 12 Plus, voici une nouvelle information sur l’iPhone 12 Pro. Il s’agit plutôt d’une confirmation puisque l’écran Pro-Motion de l’iPad Pro 2017 (et supérieur) arrivera bel et bien sur le haut de gamme 2020. Et avec lui, d’autres nouveautés comme le scanner Lidar et un nouveau Face ID.

Bientôt un affichage 120 hz sur iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Actuellement, les iPhone 11 Pro affichent les jeux et autres vidéos en 60 Hz maximum, soit 60 images par seconde. En tout cas sur les applications compatibles. Mais sur iPad Pro, il y a déjà de nombreux jeux compatibles 120 Hz. Ce dernier procure un niveau de fluidité rarement atteint et que les possesseurs d’iPhone dernier cri jalousent depuis trois ans. En effet, l’iPad Pro est vendu au même prix que les derniers iPhone.

Selon Max Winebach de EverythingApplePro (et surtout Bloomberg et Ming Chi Kuo avant lui), Apple teste actuellement un affichage 120 Hz sur les iPhone 12 Pro, les modèles dotés d’un écran OLED de 6,1 pouces pour le petit, et de 6,7 pouces pour la version Max.



Contrairement à Google qui est passé à 90 Hz sur son Pixel 4, Apple va passer directement à 120 Hz mais avec un système de bascule automatique qui fera varier l’affichage entre 30 Hz et 120 Hz selon les besoins. Pourquoi ? Principalement pour économiser la batterie quand il n’y a aucun intérêt comme la consultation du web, d’un message ou même d’un film.

Pour ne pas perdre les gains en autonomie apportés par les iPhone 11 Pro, Apple va devoir améliorer plusieurs points. Outre la puce A14 gravée en 5 nm qui sera plus économe, iOS 14 devrait être encore plus optimisé. Mais c’est aussi et surtout une batterie encore plus imposante qui devrait accompagner les iPhone 12 Pro. On parle de 4400 mAh sur l’iPhone 12 Pro Max.

Les autres nouveautés de l’iPhone 12 Pro : Face ID 2, Zoom x3 et Lidar

Outre l’écran qui devrait également passer sur une nouvelle génération d’OLED sur la gamme Pro, les prochains iPhone 12 haut de gamme profiteront d’une encoche réduite avec Face ID 2.0. Plus rapide, la reconnaissance faciale serait aussi plus tolérante concernant les angles de vision.

Tout cela sera rendu possible par de nouveaux composants plus perfectionnés.



A l’arrière, le module photo conservera ses trois capteurs mais ils seront améliorés avec du mieux en basse lumière (HDR intelligent), un autofocus plus rapide et une stabilisation d'image améliorée. De plus, un nouveau scanner LiDAR viendra s’ajouter et pourra être utilisé pour améliorer davantage la mise au point automatique ainsi que les photos en mode portrait.



Enfin, autre détail intéressant, le zoom du téléobjectif passerait de 2x à 3x, permettant aux utilisateurs de se rapprocher des sujets sans recourir au zoom numérique.



D'après Max, Apple devrait finaliser ses prototypes fin mai et lancer la production début juillet. On trouvera 4 iPhone 12 avec un nouveau coloris bleu nuit sur les Pro. Quant aux prix, il faudra se référer aux tarifs de l’iPhone 12 qu’on a publié récemment.