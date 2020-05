CarPlay : arrivée de la première application de circuit

Guillaume Gabriel

Apple ne cesse d'améliorer son système d'exploitation pour les voitures, CarPlay, qui n'est autre qu'une version d'iOS spéciale prévue pour les écrans de bord.



Mais, depuis quelques mois, la Pomme semble également plus souple sur les règles de ses différents services et pour la première fois, une application de circuit fait son arrivée.



Cette dernière est signée Porsche et embarque des fonctions de télémétrie.

Apple autorise une application de circuit sur CarPlay

Jusqu'à présent, on pouvait retrouver principalement des applications de musique, de messagerie et, bien sûr, des applications de cartographie sur CarPlay.



Seulement, une nouvelle étape semble être franchie puisque Apple vient d'autoriser une première application de circuit à destination des pilotes. Baptisée Porsche Track Precision, elle offre la possibilité d'avoir des informations utiles lors de courses d'entrainements ou officielles.

De nouveaux enregistrements et la cartographie de nouveaux itinéraires peuvent désormais être lancés directement via CarPlay dans Porsche Communication Management (PCM). De plus, le temps au tour avec comparaison en temps réel à un enregistrement du tour de référence ainsi que le temps au tour prédictif peuvent être visualisés dans le PCM en un coup d'œil pendant la conduite.

Il est possible de retrouver 300 circuits pris en charge, mais également d'en créer grâce au GPS de l'iPhone.



