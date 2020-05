L’Apple Store FR vend l’iPhone XS moins cher reconditionné

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

3

L’iPhone 2018 vient d’atterrir en version reconditionné chez Apple. Il s’agit de l’iPhone XS (et du XS Max) qui était apparu en janvier dernier sur le refurb américain et qui débarque enfin en France avec différents choix de configurations ! Les prix démarrent à 809€, au lieu de 1159€ à sa sortie.

Des tarifs à partir de 809€ sur l’iPhone XS

Comme « neuf », Apple vous propose d’acheter un iPhone XS en parfait état sur sa boutique en ligne.

Le choix est au rendez-vous puisque vous aurez les trois capacités de stockage (64, 256 et 512 Go), ainsi que les deux coloris au choix. Ceci est valable pour l’iPhone XS qui démarre à 809 euros au lieu de 1159€ mais pas l’iPhone XS Max qui ne s’affiche qu’avec 256 Go de stockage à 1149€ au lieu de 1439€.

Bien sûr, le refurb est un endroit de confiance pour qui veut un iPhone remis à neuf garanti un an (châssis, verre et batterie changée) à prix plus raisonnable. Mais si vous désirez un iPhone XS neuf encore moins cher, allez votre notre dernière promotion à 625€ !

Question : avez-vous déjà acheté un produit Apple sur le refurb ? Si oui, en êtes-vous pleinement satisfait ?