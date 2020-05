WWDC 2020 : Utilisation d'un iPhone pour la diffusion en direct des sessions ?

Il y a 8 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

Réagir

Comme vous le savez probablement, la WWDC 2020 se réalisera cette année, sans aucun développeur sur place ! À cause du Covid-19, Apple a préféré maintenir son rendez-vous annuel, mais à distance en proposant une diffusion en direct de l'événement d'ouverture, mais aussi des nombreuses sessions et conférences qui durent plusieurs jours.

La WWDC filmée à l'iPhone ?

Récemment, Apple a mis en avant auprès de TechCrunch l'utilisation de l'iPhone dans le milieu hollywoodien pendant cette période de confinement. L'iPhone est petit et facilement transportable ce qui en fait un appareil particulièrement convoité par les professionnels de la TV ou du cinéma. Par sa qualité de diffusion, il est capable de remplacer le matériel habituel utilisé en studio.

La firme de Cupertino avait donné l'exemple d'un show américain : "Nous savons que les gens se fient à leurs émissions préférées tout en restant chez eux, et nous sommes heureux de faire partie de ce processus avec l'équipe d'American Idol. L'iPhone offre une solution unique pour diffuser des vidéos de qualité professionnelle, dans le creux de la main, tout en assurant la sécurité du personnel de production et des talents à l'antenne et à leur domicile."

Cependant, cette discussion entre Apple et TechCrunch sur ce sujet pourrait être bien plus qu'un simple échange...

Mark Gurman analyste chez Bloomberg est persuadé que la firme de Cupertino prévoit également de se servir de l'iPhone pour diffuser en direct la WWDC 2020.

D'après l'analyste l'événement d'ouverture du WWDC au Steve Jobs Theater devrait se faire avec les caméras professionnelles habituelles réservées pour le streaming. Les mêmes que celles qu'utilise Apple chaque année. Il se pourrait que l'iPhone soit utilisé, mais ce n'est pas certain.



Cependant, si pour de nombreuses personnes la WWDC ce n'est que la keynote de Tim Cook et du reste de l'équipe d'Apple, c'est aussi un événement à destination des développeurs qui dure sur plusieurs jours. On y trouve des sessions techniques, des conférences... Comme l'événement sera 100% numérique cette année, tous les rendez-vous auront une diffusion en direct et ils devraient tous être filmés à l'iPhone ! Cela éviterait à Apple de louer des caméras professionnelles qu'il faudrait déplacer dans chaque salle.

La WWDC 2020 aura lieu à partir du 22 juin, la keynote d'ouverture sera retransmis en direct sur internet.



Source