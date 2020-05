Un accord entre Intel et Tile pour la sécurité des PC

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Alors qu'Apple s'apprêterait à lancer ses Air Tags, petits accessoires permettant la localisation d'objets, voilà que son principal rival vient de faire une grosse opération.



En effet, la firme Tile propose depuis 2012 des petits capteurs à accrocher à ses clés, son téléphone ou tout autre objet pouvant être perdu. Ces derniers peuvent alors être localisés grâce à une application dédiée, sauvant ainsi les têtes en l'air.



La société fait fort, puisqu'ils viennent de boucler un accord avec Intel pour une présence au sein des PC !

Tile va s'inviter dans nos ordinateurs

Intel et Tile viennent donc de signer officiellement un accord de coopération, permettant aux fabricants de PC de sécuriser ces derniers contre le vol ou la perte.



Si on ne connaît pas encore en détail comment se passera l'intégration du petit accessoire, la firme a déjà pu faire de premiers tests suite à un accord avec HP.



Le fabricant a alors intégré une puce sur son portable Elite Dragon Fly, qui peut utiliser la fonctionnalité "Find with Tile". Grâce au Bluetooth, il est alors possible de le localiser, même s'il est éteint !



Voilà un très beau coup de la société Tile, qui devrait faire parler d'elle très prochainement !