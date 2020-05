Le PDG de Xiaomi surpris en train... d'utiliser un iPhone

Il y a 59 min (Màj il y a 59 min)

Corentin Ruffin

Aïe la bourde... Le célèbre constructeur chinois, Xiaomi, continue son expansion dans le monde entier, proposant des appareils avec des rapports qualité/prix imbattables.



De plus, la firme propose de plus en plus d'accessoires connectés qui, la plupart, semblent très inspirés de ce que fait Apple (on pense notamment aux équivalences de l'Apple Watch et des AirPods).



Cette obsession pour la Pomme semble aller encore plus loin, puisque le PDG de Xiaomi est un utilisateur d'iPhone, pris la main dans le sac.

Le PDG de Xiaomi se met à dos les fans de la marque

Quel coup dur pour Lei Jun, fondateur et actuel et PDG de la marque Xiaomi... Ce dernier vient de se faire avoir par les réseaux sociaux, et plus précisément sur Weibo.



En effet, il a posté un message qui a été envoyé depuis un iPhone, ce qui a immédiatement mis les fans de la marque en rogne : imaginez, déjà que le CEO n'utilise pas de téléphone de la marque, il n'utilise pas non plus un appareil sous Android.



Certains ont bien tenté de sauver la tête de l'homme, en précisant qu'il devait certainement se tenir proche de la concurrence pour l'analyser, mais personne n'y croit réellement.



Le message a, depuis, été supprimé, mais les traces sur internet sont indélébiles...

