Rumeur : L’iPhone 12S sera sans port Lightning ni USB-C en 2021

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Chaque nouveau mois qui passe la rumeur d'un iPhone sans port Lightning et sans USB-C refait surface. Cette fois-ci c'est Jon Prosser l'expert des rumeurs sur les produits Apple qui en parle. D'après lui, ce changement majeur devrait arriver sur l'iPhone 12S ou l'iPhone 13. Apple voudrait proposer un modèle sans fil et sans aucun port.

C'est une certitude pour Jon Prosser : l'iPhone 12S n'aura plus de port

Et si Apple proposait un iPhone qui se recharge uniquement via une station de charge sans fil ? C'est le projet qu'aurait la firme de Cupertino dans les cartons pour 2021. Décrit comme une nouvelle étape dans l'histoire de l'iPhone depuis sa création, Apple supprimerait définitivement le port Lightning.

D'après Jon, l'entreprise ne veut pas de l'USB-C sur l'iPhone, c'est quelque chose d'inenvisageable en interne. Du coup, la firme ne miserait que sur du sans fil, un pari risqué, mais qui fonctionne, il n'y a qu'à voir les casques Beats by Dre, les AirPods et le succès de la recharge sans fil. Depuis toujours dans la vision d'Apple le sans-fil est représenté comme une technologie du futur, les fils n'ont plus leur place dans notre époque.

Cependant, dans certaines situations, le fil reste toujours nécessaire. Comme par exemple pour la rapidité de recharge, quand on est pressé et qu'on veut recharger son iPhone le plus rapidement possible, on le branche avec le fil. La recharge sans fil est bien trop lente !

Autre situation compliquée, un iPhone en panne qui subit une défaillance logicielle ne pourra pas revenir à la vie sans brancher un câble Lightning vers USB (après il n'est pas impossible de proposer un système de récupération à distance).

Et pour les écouteurs ? Apple devra inclure des AirPods dans le pack, puisqu'en France les constructeurs de smartphones ont l'obligation d'inclure des écouteurs couplés à un microphone. C'est indispensable pour limiter l'exposition du cerveau aux émissions radioélectriques lors des communications.



Retirer le port d'un iPhone ne se fera pas du jour au lendemain, il faudra proposer des solutions alternatives solides et efficaces aux consommateurs. Dans le cas contraire, c'est un risque de perdre des ventes ou de décevoir des clients. Le passage au totalement sans-fil est un challenge qu'auront à surmonter les équipes d'Apple.

Cette rumeur est à prendre au sérieux puisqu'elle ne provient pas de n'importe qui. Prosser a (il faut le reconnaitre) des statistiques de prédictions fantastiques. C'est lui qui a dévoilé plusieurs caractéristiques de l'iPhone SE 2020, sa date et son heure d'annonce, la date de l'annonce du MacBook Pro 13 pouces... Il possède des sources qui lui apportent à chaque fois des informations fiables.



Tôt ou tard, Apple proposera un iPhone sans port et les concurrents suivront comme ils l'ont fait avec la prise jack qui a disparu sur l'iPhone 7 en 2016 puis sur de nombreux smartphones commercialisés en 2020. La deux questions qu'il faut se poser :

Quand est-ce que Apple va oser ?

? Les consommateurs sont-ils prêts à ce changement historique ?