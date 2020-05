Twitch, YouTube, Netflix, Amazon... Le confinement leur a été bénéfique !

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Réagir

Je ne sais pas pour vous, mais nous chez iPhoneSoft le confinement s'est résumé à rédiger des articles pour vous tenir informer, jouer à Call of Duty Warzone et regarder des streams sur Twitch. Visiblement nous n'avons pas été les seuls puisque les statistiques de la plateforme de streaming d'Amazon ont complètement explosé. Surtout que son principal public (les moins de 18 ans) étaient eux aussi confinés suite aux établissements scolaires fermés.

Twitch enregistre une augmentation +50% sur le nombre de visites

Le streaming a été l'un des secteurs les plus rentables pendant cette période de confinement. Si des acteurs comme Twitch en ont profité, d'autres comme YouTube ou encore Netflix ont enregistré eux aussi une forte augmentation de trafic.

Du côté de Twitch, selon The Verge la plateforme de streaming a eu une croissance de +50% dans les visites sur la période de mars à avril. Une évolution de +101% par rapport à la même période sur l'année précédente. Sur Twitch on peut streamer un jeu vidéo comme Fortnite, PUBG, World of Warcraft, mais on peut aussi discuter avec ses viewers, puisqu'une communauté, ça s'entretient en créant des liens. La catégorie "Just Chatting" a dépassé les 134 millions d'heures de visionnage sur le mois d'avril, un record !

Au total, il y a eu 1,645 milliard d'heures de visionnage par mois pendant le confinement. Ce qui a dû faire mal aux infrastructures des fournisseurs d'accès à internet puisque Twitch n'avait pas suivi le mouvement de supprimé le 1080p sur les streams.

Twitch est loin d'être le seul gagnant dans l'histoire, car Facebook Gaming en a bien profité aussi. La plateforme de Mark Zuckerberg a enregistré une gigantesque croissance de +72% entre mars et avril. L'évolution par rapport à l'année dernière, représente +238%.

Du côté de YouTube, la croissance est un peu plus timide, il y a eu une augmentation de +14% entre mars et avril. Cela représente quand même +65% par rapport à 2019.

Qui dit plus de visiteurs dit plus de revenus ! Prenons par exemple le cas de Twitch. La plateforme de streaming propose à ses utilisateurs d'installer des publicités sur leurs lives, ce qui rapporte une commission au service d'Amazon. De plus, Twitch se réserve aussi une commission sur l'achat des Bits et des abonnements sur les chaines.

L'une des meilleures périodes pour Netflix

Pour l'instant nous n'avons que les résultats du premier trimestre 2020 pour l'entreprise de Reed Hastings. Netflix a annoncé 15,77 millions d'abonnés supplémentaires. Ce qui a dû s'intensifier en avril puisque c'était le mois où il y avait le plus de pays en confinement dans le monde.

Le chiffre d'affaires s'est lui aussi affolé, il a augmenté de +27,7% par rapport au premier trimestre 2019, Netflix a dévoilé avoir gagné 5,77 millions de dollars.

Pendant le confinement, l'entreprise a également été sujette à des problèmes techniques, comme il y a deux mois où les serveurs ont complètement lâché aux États-Unis. Un fait assez rare, qui se produit en général quand Netflix est fortement sollicité.



Si le confinement a été catastrophique pour de nombreuses entreprises dans le monde. Cette période a été bénéfique pour les firmes qui proposent leurs services exclusivement sur internet.

On pense au secteur du streaming, mais aussi à celui du e-commerce. Le confinement a été similaire à une période de fêtes de fin d'année pour Amazon, les commandes ont tellement été importantes, que Jeff Bezos a donné les instructions de procéder à des recrutements de masse aux États-Unis. Avec les magasins fermés et les déplacements restreints avec des attestations obligatoires, des millions de personnes ont privilégié les achats sur internet.

Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres...