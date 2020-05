Uber : À partir du 18 mai, tous les chauffeurs devront porter un masque

C'est l'une des nouvelles mesures prises par le géant du VTC. Uber a décidé qu'à partir du 18 mai, tous les chauffeurs américains, canadiens, indiens et dans de nombreux pays européens devront porter obligatoirement des masques.

Une décision pour le bien des chauffeurs, mais aussi des clients

Quand vous êtes dans une voiture, la distance de sécurité ne peut pas être vraiment respectée, puisque vous êtes dans un espace très restreint qui en plus est fermé. Les chauffeurs qui prennent en charge des dizaines et dizaines de clients par jour peuvent être confrontés à une personne infectée au Covid-19. Si le chauffeur est lui après infecté, il risque de contaminer ses futurs clients. Une situation qui peut aller très vite...

Uber a déclaré : "À partir du 18 mai, Uber exigera que les conducteurs et les livreurs portent une protection faciale avant de pouvoir utiliser le service. L'entreprise introduit une nouvelle liste de contrôle de sécurité qui obligera ses sous-traitants aux États-Unis, au Canada, en Inde et dans certaines régions d'Europe et d'Amérique latine à se soumettre à un test d'auto-évaluation pour prouver qu'ils portent un masque ou une protection faciale."

Ce fameux test d'auto-évaluation devrait consister à ce que le professionnel se prend en photo portant un masque via l'application d'Uber.

L'entreprise déclare également que les chauffeurs qui ne prennent pas cette mesure au sérieux n'auront plus accès à la recherche de nouvelles courses si Uber constate plusieurs infractions à la règle du port du masque.

On parle bien ici d'une suspension de compte.

Autre mesure qui ne sera pas obligatoire, mais fortement recommandée. C'est le nombre de personnes dans la voiture. Les UberX seront invités à n'accueillir que 3 personnes maximum dans leur voiture.



Uber a particulièrement été impacté par la crise sanitaire. Selon un rapport du média The Information, le VTC aurait eu 80% de courses en moins sur la période de confinement (qui continue dans certains pays du monde).

Début mai, l'entreprise a déclaré qu'elle était contrainte de licencier 3700 employés qui sont en CDI à temps plein.



