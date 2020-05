Comment corriger ou augmenter le son des AirPods

Si vous utilisez des AirPods comme écouteurs Bluetooth sur votre iPhone, vous avez peut-être des soucis de son. Qu'il soit trop faible, mal calibré, désynchronisé ou haché, il existe des solutions pour corriger le problème. D'ailleurs, ce tutoriel s'adresse aux AirPods et AirPods Pro, mais aussi à tous les casques et écouteurs Bluetooth connectés à un iPhone ou iPad.



Comment savoir si le volume sonore est plafonné

Alors que l'exposition à la musique forte a un effet néfaste sur notre organisme, l'Union européenne a imposé des normes pour un volume d'écoute maximal en décibels. Par défaut, Apple y prête attention et cape le volume à un certain seuil (85 db depuis 2013). Du coup, il se peut que ce soit trop faible pour vous, et que vous vouliez dépasser cette limitation.



Sur votre iPhone, allez dans Réglages :

Choissisez Musique

Choisissez Volume maximum

Décochez la limite de volume de l'UE

Vous avez gagné 25% de puissance en plus. C'est à vous de décider si vous désactivez ou non ce paramètre en prenant un risque pour vos oreilles. Mais selon les casques et les situations, cette astuce est indispensable.

Le son est trop bas ? Deux possibilités

Si vous trouvez que le son est toujours trop bas, il y a deux possibilités. Lorsque votre batterie est faible, votre iPhone peut choisir de réduire le volume maximum, notamment si vous avez activé le mode économie d'énergie.



Donc, si vous avez une batterie bien chargée et appuyez sur le mode basse consommation dans le centre de contrôle, vous n'entendrez probablement aucune différence. Cependant, si vous activé le mode basse consommation avec une batterie faible, le volume peut être affecté.



Autre possibilité, cela peut être du à un réglage lié à l'accessibilité. En effet, l'option « balance » peut rendre un AirPod plus silencieux que l'autre.



Sur votre iPhone, allez dans Réglages :

Choisissez Accessibilité

Allez jusqu'à Audition

Appuyez sur Audio / Visuel

Vérifiez le paramètre Balance

Si le curseur de balance n'est pas exactement au milieu, vous remarquerez une différence de volume. Corrigez le souci.

Comment résoudre la plupart des problèmes de volume avec les AirPods

Etalonnage du son

Les AirPods utilisent le Bluetooth et parfois le comportement erratique de cette technologie peut nous faire enrager. Le volume sonore peut s'en trouver impacté, alors il vaut mieux réinitialiser les paramètres d'appairage.



Avec les AirPods dans vos oreilles, écoutez de la musique puis :

Baissez le volume à zéro

Accédez à Réglages, Bluetooth et recherchez vos AirPods dans la liste

Appuyez sur le "i" à côté

Appuyez sur Déconnecter

Écoutez de la musique via les haut-parleurs de votre iPhone

Baissez à nouveau le volume à zéro

Reconnectez vos AirPods

Essayez d'augmenter le volume sur votre iPhone

C'est une astuce qui fonctionne très souvent, et elle ne mange pas de pain.

Redémarrage de l'iPhone

Si vous avez essayé de modifier le volume et qu'il semble que les AirPods ne vous écoutent pas, il se peut qu'il y ait un problème. Dans ce cas, cela vaut la peine d'essayer quelques solutions de contournement.

Éteignez votre iPhone

Rallumez-le

C'est une autre manipulation qui "répare" souvent les problèmes de son ou de synchronisation entre les deux écouteurs. Si jamais cela ne fait rien, continuez.

Déconnectez / reconnectez les AirPods

Avec les AirPods hors de leur étui, choisissez Réglages sur votre iPhone puis :

Choisissez Bluetooth

Trouvez les AirPods dans la liste des appareils

Appuyez sur le "i"

Appuyez sur Oublier cet appareil

Confirmez que vous voulez le faire

Relancez le processus d'appairage pour réinitialiser leurs paramètres (et faire une mise à jour par exemple si besoin).

Remettez les AirPods dans leur boitier de chargement

Fermez puis rouvrez le couvercle

Appuyez et maintenez le bouton arrière jusqu'à ce que le voyant avant clignote

Tenez les AirPods près de votre iPhone

Acceptez l'appairage

Si rien de tout cela ne fonctionne pour vous, il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous en Apple Store pour voir un technicien et faire, le cas échéant, jouer la garantie.