Autonomie : la batterie des iPad Pro vidée par le Magic Keyboard ?

En revanche, Apple n’a pas officiellement communiqué sur le problème, gageons qu’elle le fera si l’affaire prend des proportions internationales, comme ce fut le cas pour le Smart Keyboard en 2019 . Mais à 339 et 399€ le clavier selon la taille, c’est une bonne raison de râler, même si vous l’avez eu en promotion . Vous avez un Magic Keyboard sur votre iPad Pro ? Partagez votre expérience dans les commentaires.

Si vous constatez les mêmes symptômes sur votre iPad Pro lorsqu’il est utilisé avec le Magic Keyboard, la seule solution à l’heure actuelle semble être de vous rendre en Apple Store pour faire changer votre accessoire. D’après les nombreuses remontées, l’incident est matériel et semble toucher beaucoup de consommateurs. Il est donc préférable de faire jouer la garantie de deux ans fournie par le fabricant d’iPhone. Quelques clients qui ont procédé à un échange ont d’ailleurs indiqué que les soucis d’autonomie ont été réglés.

De nombreux utilisateurs américains ont remonté le problème, par exemple sur Twitter , avec des chutes de batterie vertigineuses quand l’iPad Pro est connecté au nouveau étui-clavier. Certains ont même comparé les résultats en testant le Smart Keyboard 2018 puis le Magic Keyboard 2020, les deux étant compatibles avec les iPad Pro des deux années. Alors que taper un document sur l’iPad Pro 2020 et l’ancien clavier a fait baisser de 9% la batterie en deux heures, le même test avec le nouveau clavier fait état d’une chute de 25%. Certains ont même constaté la même chose en laissant simplement en veille le couple d’appareils pendant trois ou quatre heures. Une mauvaise nouvelle donc pour Apple, d’autant que les deux générations de claviers ne sont pas si différentes comme le révélait iFixit lors de son analyse par démontage,

Le nouveau Magic Keyboard qui a accompagné la sortie de l’ iPad Pro 2020 est un accessoire merveilleux d’après de nombreux utilisateurs. Mais les premiers problèmes arrivent. Après les câbles de recharge tiers qui ne sont pas reconnus, certains utilisateurs ont des soucis d’autonomie avec leur couple iPad Pro-Magic Keyboard avec des chutes de batterie en quelques heures. Parfois même sans l’utiliser. On le rappelle, le Magic Keyboard qui a notamment apporté un trackpad pour iPadOS dispose d’un port USB-C dédié pour recharger l’iPad Pro, d’un système de rétroéclairage et d’un nouveau mécanisme de clavier ciseaux.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.