Bons plans iOS : Dark Quest 2, Picture Perfect, Hitman: Sniper

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Dark Quest 2, Picture Perfect, Hitman: Sniper. L'occasion d'économiser 46,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Picture Perfect (App, iPhone / iPad, v5.1, 33 Mo, iOS 9.0, Ashish Kumar) passe de 2,29 € à gratuit.



Picture Perfect est un moyen simple et amusant de faire de belles photos en quelques secondes.



L'application apporte également des fonctionnalités que vous ne trouverez sur aucune autre application mobile telle que «ToneCurve», qui vous permet de modifier simplement en cliquant et en faisant glisser les zones que vous souhaitez modifier.



Les + : Très complet

Des filtres, des effets, du dessin et de la retouche Télécharger l'app gratuite Picture Perfect





Exif Viewer (App, iPhone / iPad, v6.1, 66 Mo, iOS 9.0, Fluntro) passe de 3,49 € à gratuit.



Vous voulez savoir tout sur vos photos ? Il suffit de lancer EXIF Viewer et de lui donner accès à votre photothèque. EXIF Viewer récupère ensuite les métadonnées EXIF de chaque photo et affichera les informations les plus importantes en dessous. Vous pouvez glisser sur une photo pour afficher des informations encore plus détaillées.



Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur une photo pour afficher la possibilité de supprimer les données EXIF. L'application comprend également une grande variété d'autres fonctions pratiques, dont une extension pour l'appli Photo, trois modes de visualisation, une application iMessages et la possibilité de copier des métadonnées EXIF dans le presse-papiers. De belles informations Télécharger l'app gratuite Exif Viewer





JEUX GRATUITS iOS :

Peace, Death! (Jeu, , iPhone / iPad, v1.6.2, 46 Mo, iOS 11.0, Azamat Bayzulaev) passe de 1,09 € à gratuit.



Peace, Death! vous souhaite la bienvenue à Apocalypse, Inc. Votre défi : réussir votre période d'essai de sept semaines pour obtenir un poste de titulaire dans la compagnie.



Examinez les attributs de chacun de vos clients pour déterminer sa destinée. Chaque jour apporte son lot de nouveautés pour une difficulté croissante. Votre client tient un pistolet? Jetez-le en Enfer... À moins qu'il change ne d'avis et y renonce! Votre client porte un chapeau? Il vous semble paré pour le Paradis? Pas si vite. Retirez son chapeau, des cornes pourraient bien se cacher en dessous. Examinez attentivement vos clients car les apparences sont souvent trompeuses! Des attributs par dizaines viendront pimenter vos journées de travail.



Les + : Si vous aimez les détails

Très fun Télécharger le jeu gratuit Peace, Death!





Geography Duel (Jeu, Éducation, iPhone, v1.2, 17 Mo, iOS 8.0, Ellie's Games, LLC) passe de 3,49 € à gratuit.



Le jeu Geography Duel, comme son nom l'indique, vous fait affronter d'autres joueurs dans les monde entier.



À vous de trouver rapidement des villes ou des pays plus rapidement que votre adversaire, et surtout, avec justesse.



Les + : Un mode solo est également disponible

Apprendre en s'amusant Télécharger le jeu gratuit Geography Duel





Hitman: Sniper (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v2.1.33, 1 Go, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 1,09 € à gratuit.



Dans ce spin-off de la série, vous incarnez toujours l'Agent 47 mais qui est plutôt immobile. En effet, ici point de déplacement à la troisième personne mais du tir à la première. Concentrez-vous sur vos cibles en utilisant votre habilité, subtilité, subterfuge et l'environnement pour remplir vos contrats.



Un jeu de tir de précision immersif basé sur l'univers Hitman avec plus de 150 missions à compléter. Éliminez l'élite des criminels les plus puissants ! Hitman Sniper n'est pas si répétitif qu'il n'y parait.



Les + : Réalisation sans faille

Durée de vie énorme Télécharger le jeu gratuit Hitman: Sniper





Peppa Pig: Golden Boots (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.7, 649 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 3,49 € à gratuit.



Peppa Pig: Golden Boots est une expérience interactive inspirée de l'épisode spécial TV du même nom. Il permet à votre enfant d’habiller Peppa, de faire voler une fusée dans l’espace, de visiter la boutique de Mme Rabbit sur la lune, de nourrir les canards et de chanter la chanson Muddy Puddles.



Au cours de leur aventure, votre enfant pourra récupérer des paires de bottes dorées étincelantes, qui débloqueront des cadeaux spéciaux.



Les + : Pour les plus jeunes qui aiment Peppa Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig: Golden Boots





The Lost Fountain (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 393 Mo, iOS 8.0, MediaCity Games) passe de 2,29 € à gratuit.



Découvrez les secrets cachés dans l'île mystérieuse perdue, qui abrite la fontaine mythique de la jeunesse. Explorez ce paysage incroyable et époustouflant tout en résolvant les mystères d'une civilisation perdue et ancienne. Un très bon jeu d'aventure en point & click par les créateurs de Alice piégée au pays des merveilles.



Les + : De l'évasion

Des puzzles intéressants Télécharger le jeu gratuit The Lost Fountain





PROMOS iOS :

Dark Quest 2 (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 1,5 Go, iOS 11.0, Brain Seal Ltd) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Dark Quest 2 est un RPG au tour par tour inspiré du légendaire jeu de société Hero Quest. Le jeu propose un système dans lequel vous contrôlez un groupe de héros, avec un style artistique dessiné à la main, et une mécanique basée sur les dés et bien plus encore.



Chaque niveau est conçu pour vous faire vivre une aventure qui mettra à l'épreuve la force, le courage et la santé mentale de votre groupe à mesure que vous vous enfoncez dans le château à la recherche du méchant sorcier.



Les + : Durée de vie Télécharger Dark Quest 2 à 2,29 €





Luminos (App, iPhone / iPad, v9.8.1, 896 Mo, iOS 9.3, Wobbleworks LLC) passe de 29,99 € à 23,99 €.



Luminos est l'application d'astronomie primée tout-en-un qui va au-delà du simple observation des étoiles en combinant des millions d'objets célestes dans une simulation spatiale magnifiquement rendue pour vous étonner! Nos clients enthousiastes vont des amateurs aux astronomes professionnels, en passant par tous les autres. Et maintenant, Luminos propose le plus grand catalogue disponible sur mobile, avec plus de 113 millions d'étoiles!



Que vous souhaitiez admirer d'anciennes constellations, regarder des satellites planer au-dessus, découvrir ce que ce point brillant est à l'horizon ou recréer des éclipses, Luminos a ce qu'il vous faut.

Parcourez le plus grand catalogue d'images de l'espace lointain de n'importe quelle application mobile, n'importe où, ou suivez les pluies des...

Mise à jour : Bienvenue dans Luminos 9.8.1!



Pour le premier fois, Luminos ajoute la localisation en français, bienvenue aux nouveaux utilisateurs français! Je ne parle pas la française trés bien et je suis sûr d'avoir fait beaucoup d'erreurs, faites le moi savoir pour m'aider à apprendre et à améliorer Luminos, merci!



Cette mise à jour modifie également le sélecteur de date pour utiliser des contrôles séparés pour les chiffres de l'année, ce qui facilite la sélection de dates distantes. Les plantages sur iOS 9 sont également corrigés, et les bogues dans l'affichage des orbites des comètes, des marqueurs des caractéristiques de surface, et des étiquettes d'éclipse et de phase de lune, sont également corrigés.



Bonne santé,

- John Télécharger Luminos à 23,99 €





Assassins Creed Identity (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v2.8.10, 2,4 Go, iOS 7.0, Ubisoft) passe de 5,49 € à 1,09 €.

Jouez au premier action / RPG de la cultissime série ASSASSIN’S CREED. Explorez la renaissance italienne à travers les yeux de votre propre assassin, accomplissez des dizaines de missions et faites la lumière sur l'épique mystère des Corbeaux.



On retrouve enfin les sensations d'un vrai AC mais avec quelques touches en plus plutôt sympathiques. Notre assassin a une grande liberté de déplacements et le côté évolutif (RPG) permet de conserver une bonne durée de vie. Les + : Un excellent jeu d'aventure

Compatible manettes MFI

Un vrai Assassin's Creed Télécharger Assassins Creed Identity à 1,09 €