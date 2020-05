HomePod : Une version mini avec un prix plus abordable ?

Hier à 19:22

Julien Russo

Depuis plusieurs jours, Apple s'est donné pour mission de vider les stocks du HomePod. Vendue à 329€, l'enceinte connectée de la firme californienne a toujours connu des difficultés pour trouver de nouveaux propriétaires. En effet, deux facteurs affaiblissent les ventes du HomePod face aux concurrent, le prix et les performances décevantes de Siri.

Le lancement prochain d'un HomePod Mini ?

Petit et moins cher, voici comment on pourrait résumer la future génération du HomePod. Apple aurait la détermination pour faire mal à ses deux principaux concurrents sur ce marché : Amazon et Google.

Avant de lancer le HomePod 2, Apple voudrait vider les stocks. Le premier signe vient du côté des avantages tarifaires réservés aux employés. Auparavant, un salarié pouvait acheter 2 HomePod à -50%, maintenant il peut en acheter jusqu'à 10 avec la même réduction !

Cette volonté d'écouler les stocks a souvent été dans le passé l'indication d'un renouvellement imminent.

Le HomePod de première génération n'est pas considéré comme un "échec commercial", mais Apple sait qu'elle aurait pu mieux s'y prendre. D'après les dernières rumeurs, l'entreprise ne veut pas couper le lien avec son enceinte connectée, mais voudrait tourner la page et proposer quelque chose de plus attractif pour les consommateurs !

Les dernières rumeurs en date annoncent toutes un HomePod sous un nouveau jour. On parle d'une enceinte plus petite et plus discrète, avec un prix plus compétitif. Le tout en conservant l'excellente qualité audio qui a toujours fait la force de l'enceinte connectée d'Apple.