Apple Music : un concept imagine de nouvelles fonctionnalités

Party Listening offrirait aux utilisateurs d'Apple Music de diffuser leur musique à leurs amis et à leur famille. En envoyant une invitation, vos amis et vous pouvez écouter le même trackless en temps réel. Si un auditeur demande à collaborer, l'hôte peut choisir d'autoriser les auditeurs à collaborer sur la liste des pistes.

Le designer Drew Morris, lui, n'a pas attendu sur Apple pour donner vie à sa propre vision du futur d'Apple Music. Ainsi, il a publié son concept sur Twitter , mettant en avant des fonctionnalités que la distanciation sociale lui a inspirées. Le premier point n'est autre que la refonte des profils, avec de nouvelles données sociales, telles que les habitudes d'écoute, la présentation des albums préférés, et bien plus encore. Une autre fonctionnalité semble provenir tout droit de chez Spotify, permettant des listes de lecture de groupe : une playlist collaborative que vos amis ou votre famille peut venir étoffer.

Lorsque Apple a annoncé son propre service de streaming musical en 2015, nombreux étaient les sceptiques dans un secteur où quelques acteurs étaient déjà bien installés. Seulement, année après année, la Pomme a sublimé son catalogue, tout en étoffant son application avec de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, Apple Music a réussi à attirer de nombreux adeptes et fait aujourd'hui figure de rival principal de Spotify. Pour réussir à dépasser son concurrent, Apple devra prendre en considération les demandes de ses abonnés, tout en tentant de faire la différence avec des nouveautés.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.