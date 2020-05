Facebook Shops : Une boutique commune pour Messenger, Instagram et WhatsApp

Julien Russo

Pourquoi se prendre la tête à créer son propre site internet pour vendre en ligne ? C'est désormais de l'histoire ancienne. Une nouvelle ère du commerce en ligne vient de commencer, celle du shopping sur les réseaux sociaux. Facebook propose maintenant aux entreprises et influenceurs de créer leur propre boutique qui sera diffusée sur Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp.

Welcome Facebook Shops

C'est à travers un article de blog publié aujourd'hui que le réseau social explique lancer une boutique commune que les entreprises et influenceurs pourront lancer.

Facebook souligne que le commerce en ligne est devenu vital pour de nombreuses entreprises en période de pandémie. Les commerces sont fermés et les gens préfèrent rester chez eux et passer commande sur internet. Il n'y avait pas meilleur moment pour lancer Facebook Shops !

À travers cette nouveauté, Facebook veut ouvrir un nouveau chemin aux petits commerces qui n'ont pas les moyens financiers, le temps ou les connaissances requises pour créer un site internet.



Facebook explique : "À l'heure actuelle, de nombreuses petites entreprises éprouvent des difficultés et avec la fermeture de magasins, d'autres cherchent à mettre leur entreprise en ligne. Notre objectif est de simplifier les achats et de permettre à quiconque, du propriétaire d'une petite entreprise à une marque mondiale, d'utiliser nos applications pour se connecter avec les clients. C'est pourquoi nous lançons Facebook Shops et investissons dans des fonctionnalités à travers nos applications qui incitent les gens à magasiner et facilitent l'achat et la vente en ligne."

Facebook Shops devrait être une opportunité incroyable aux entreprises et influenceurs qui réalisent de nombreuses ventes grâce à des posts Instagram ou via leur page Facebook.

De plus, la création d'une boutique est gratuite et bien plus simple que ce qu'on peut l'imaginer. L'application vous dira où insérer la photo, le prix, la description et s'occupera de sécuriser la transaction avec le moyen de paiement sélectionné par le client !

Le géant du réseau social explique : "Les entreprises peuvent choisir les produits qu'elles souhaitent présenter dans leur catalogue, puis personnaliser l'apparence de leur boutique avec une image de couverture et des couleurs d'accent qui mettent en valeur leur marque. Cela signifie que tout vendeur, peu importe sa taille ou son budget, peut mettre son entreprise en ligne et se connecter avec les clients où et quand cela lui convient."



Dans les publications ou stories Facebook et Instagram, l'utilisateur pourra créer une redirection vers l'article dans sa boutique.

Prenons par exemple le cas d'une boutique de vêtements qui a une forte communauté sur Instagram. Elle a tendance à communiquer les derniers arrivages en storie pour informer sa clientèle. Le propriétaire va prendre en photo la dernière robe de la collection printemps 2020, il pourra la mettre en ligne en storie, avec une redirection vers la boutique Facebook Shops où il aura au préalable ajouté la robe avec un prix, une photo et une description. Le client aura juste à appuyer sur l'image qu'il voit en storie pour arriver sur la page où il pourra appuyer sur "Acheter" !

Les ventes pourront aussi se réaliser via Facebook Messenger et WhatsApp. Là aussi l'idée est particulièrement bien pensée, puisque les marques qui restent en contact avec leurs clients via ces messageries instantanées pourront envoyer des liens vers Facebook Shops !

Imaginons Sophie qui est très addict de sac à main, elle pourra discuter avec un conseiller de sa boutique préféré qui se situe dans sa ville. L'employé de la boutique pourra alors lui recommander un sac en lui envoyant un lien Facebook Shops. Sans quitter l'application, Sophie sera redirigée vers la page de présentation et pourra payer directement via Facebook Messenger.

Cela est valable aussi pour Instagram Direct.

Déploiement à partir d'aujourd'hui

Dans son communiqué, Facebook a annoncé commencer le déploiement de Facebook Shops à partir d'aujourd'hui. La visibilité sera progressive chez tous les utilisateurs d'ici les prochains mois.

Il n'est pas précisé si Facebook se réserve une commission sur les ventes réalisées.

