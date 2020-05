Instagram lance les guides sur son réseau social

Il y a 48 min (Màj il y a 48 min)

Corentin Ruffin

Le célèbre et populaire réseau social Instagram (v142.0, 128 Mo, iOS 11.0) vient de lancer une nouvelle fonctionnalité durant la nuit : les guides.



Pour le moment, et c'est de rigueur avec la pandémie, les développeurs s'en servent pour mettre en avant du contenu et des créateurs autour du bien-être.

Instagram propose des guides bien-être

En lançant ses fameux guides, qui permettront de découvrir de nouveaux créateurs par thème, Instagram souhaite être une source d'inspiration avec des informations fiables.

Pendant cette période, nous permettrons aux créateurs de se joindre à des organisations expertes pour partager des ressources, y compris des conseils pour prendre soin de soi, rester en contact avec les autres ou encore gérer l’anxiété ou le deuil.

En consultant un guide, vous verrez les publications et les vidéos du créateur, ainsi que des astuces et des conseils utiles associés. Pour retrouver ces fameux guides, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Explorer !

Pour en savoir plus sur une publication spécifique, vous pouvez appuyer sur l’image ou la vidéo afin d’afficher la publication Instagram originale. Vous pouvez également partager un guide dans votre story ou dans Direct en appuyant sur le bouton de partage dans le coin supérieur droit.

