PAKO 2 est gratuit pour la première fois sur iOS et Android

Il y a 2 heures

Alban Martin

PAKO 2 faisait partie des titres les plus funs de 2018, voilà qu'il passe gratuit pour la toute première fois sur l'App Store et le Play Store.



Inspiré des premiers GTA, PAKO 2 propose de jouer les chauffeurs pour criminels avec tout ce que cela implique.



Regardez le trailer vidéo :

PAKO 2 est gratuit sur mobile !

Vous l'aurez compris, les développeurs de Tree Men Games propose PAKO 2 gratuitement pour aider les joueurs pendant l'épidémie de COVID-19.



Catégorisé comme un jeu de survie véhiculaire, PAKO 2 va bien plus loin que le premier opus qui ne proposait que d'éviter les obstacles et les policiers, sans véritable but. Avec PAKO 2, vous avez des missions à remplir durant chaque niveau. Si vos passagers armés vous permettront de vous défendre face aux attaques de la police, ce sont surtout vos talents de pilote qui vous sauveront. Dans ce nouvel épisode, le gameplay gagne en profondeur avec un côté tactique qui n'est pas désagréable et qui le rend complètement différent de son ainé. Le studio expliquait d'ailleurs lors de sa sortie qu'il ne remplaçait pas PAKO mais le complétait. On compte ainsi la personnalisation des véhicules, des armes et objets utiles, différentes caméras, des objectifs multiples, le ramassage et le transports de brigands, etc.



Bref, un excellent jeu qu'on adore et qui ajoute régulièrement du contenu avec de nouveaux niveaux et voitures, le tout dans un style singulier et addictif. Aucune pub ni achat intégré. 100% gratuit !





Notre avis sur "PAKO 2"

La note 5 / 5

Télécharger le jeu gratuit PAKO 2