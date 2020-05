iOS 12.4.7 sort pour les anciens appareils

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

Après avoir sorti iOS 13.5 ce soir pour les iPhone et iPad récents - avec iPadOS 13.5, la firme à la pomme n’oublie pas les anciens modèles restés à quai comme les iPhone 5, iPhone 6, iPad Air et iPad Mini 2 et 3. Ces derniers viennent de recevoir une nouvelle mise à jour corrective pour iOS 12. Il s'agit d'iOS 12.4.7 qui fait suite à six versions correctives de failles successives depuis l'avènement d'iOS 13 en septembre 2019.

Encore une mise à jour pour les appareils Apple restés sous iOS 12

Rendez-vous donc dans les réglages de votre iPhone ou iPad pour télécharger iOS 12.4.7. Aucun nouveauté annoncée mais des correctifs de bugs et de failles de sécurité dont celle de Mail qui a été comblée sous iOS 13.5. Apple est très à cheval dessus et soigne toujours ses clients, même les plus anciens. La sécurité est d'ailleurs l'un de ses arguments phares qu'elle n'hésite pas à matraquer depuis plus de deux ans.



La version 12.4.7 continue dans ce sens et pourrait même soigner l’autonomie et les performances de vos « vieux » appareils.



iOS 12.4.7 est à télécharger sur les iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 et iPod touch 6e génération.



Vous avez un appareil éligible ? La mise à jour est plutôt légère avec moins 100 Mo.