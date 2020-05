Siri et ses indiscrétions : le lanceur d'alerte est français

Pour rappel, l'équipe en charge de l'écoute pouvait enregistrer tout un morceau des conversations, avec des informations sur la localisation, le nom, l’adresse de la personne sous écoute. Dorénavant avec iOS 13.2 , il est possible de ne plus envoyer les requêtes Siri pour analyse. Source

Je suis extrêmement préoccupé par le fait que les grandes entreprises technologiques placent sur écoute des populations entières en dépit du fait que les citoyens européens ont appris que l’UE a l’une des lois de protection des données les plus strictes au monde. L’adoption d’une loi n’est pas suffisante : elle doit être appliquée aux contrevenants à la vie privée.

