Tesla va activer une fonction pour mieux contrôler la charge électrique

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

1

Tesla qui a toujours un temps d'avance sur les concurrents, devrait prochainement proposer la recharge intelligente. Cela n'a pas été révélé au grand jour, mais le Model 3 et probablement le Model Y seraient compatibles avec cette technologie. Il s'agit d'un nouveau type de recharge avec une économie pour le propriétaire !

Une nouvelle révolution by Tesla

Chaque nouveau trimestre, Tesla nous sort une fonctionnalité révolutionnaire qui va tout changer dans le quotidien des propriétaires de ses voitures. La dernière nouveauté en date serait la recharge intelligente. En effet, d'après les déclarations d'Electrek, la firme d'Elon Musk devrait prochainement faire l'annonce du lancement d'un nouveau type de recharge.

Les véhicules électriques deviennent de plus en plus fréquents et augmentent en conséquence la consommation électrique des logements. Puisque quand vous avez une maison, vous pouvez recharger directement votre Tesla à l'extérieur ou dans votre garage.



Une récente étude a prouvé qu'il était possible de mieux maitriser sa consommation électrique annuelle en contrôlant la recharge de son véhicule.

Pour faire simple, quand vous rentrez chez vous le soir, vous branchez votre voiture et la débranchez le lendemain matin. Quand vous insérer la prise, votre Tesla va directement commencer à se recharger. Mais est-ce vraiment le bon moment ? La nuit l'électricité est moins chère (suivant le contrat avec votre fournisseur), de plus c'est la période où la consommation électrique est la moins importante comme les gens dorment.



Contrôler la recharge d'un véhicule électrique permet de réduire l'impact en période de pointe sur le réseau électrique, mais aussi de faire des économies (parce que oui recharger plusieurs fois par semaine une voiture électrique, ça a un certain coût).

Le fonctionnement serait simple, il fonctionnerait en deux solutions. Soit c'est la station de recharge qui est intelligente et qui envoie l'énergie vers la Tesla sur une plage horaire bien précise ou soit c'est le véhicule qui est connecté à internet et qui accepte de réceptionner l'énergie sur une plage horaire définie par le propriétaire.

Tesla n'est pas le seul constructeur automobile à travailler sur ce système, en réalité Honda et Nissan étudient eux aussi le sujet pour leurs véhicules électriques.

Du côté de Tesla on prévoit déjà l'avenir. Si l'entreprise n'a jamais vraiment été pour ce système dans le passé, elle n'a pas pour autant refusé de l'intégrer un jour. D'ailleurs, la firme a même équipé son chargeur pour la recharge intelligente.