iPhone 12 : Apple utilisera trois fournisseurs pour ses modules de caméra

Selon Digitimes, qui tient ses sources au sein de la chaîne d'approvisionnement de Taiwan, trois des fournisseurs d'Apple partageront les commandes de modules de caméra pour sa prochaine gamme d'iPhone. Car oui, les deux versions haut de gamme du smartphone devrait embarquer un appareil photo à triple objectif, tandis que les autres modèles se contenteront d'un double objectif. LG aurait décroché les commandes de modules de caméra pour les deux appareils haut de gamme (entre 35 à 40 millions d'unités) tandis que Sharp et O-film s'occuperont des deux autres smartphones (entre 50 à 55 millions d'unités). Bien sûr, les appareils devraient également avoir le droit à un module 3D, qui ressemblerait au système LiDAR mis en place sur l'iPad Pro 2020. La production des modules de caméra devrait commencer en juillet. Source

Alors qu'on ne sait toujours pas officiellement si la sortie de l'iPhone 12 sera reportée ou non, de nouvelles informations sur l'assemblage de celui-ci nous parviennent quotidiennement. Aujourd'hui, c'est l'appareil photo du smartphone qui est pointé du doigt, puisque selon nos confrères de chez Digitime, la Pomme n'aurait pas choisi un fournisseur pour ses modules de caméra, mais trois. Un partage nécessaire puisque l'appareil devrait embarquer de nouvelles technologies.

