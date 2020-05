D'après OpenSignal, la 5G la plus rapide du monde est celle de Verizon

Il y a 4 heures

Julien Russo

1

Avec l'arrivée de la 5G, un point crucial est déjà très observé, ce sont les débits descendants. Atout majeur du nouveau standard mobile, la 5G est censée exploser les débits download et upload comparés à la 4G. À ce petit jeu, pour l'instant c'est Verizon aux États-Unis qui est très loin devant les concurrents américains, mais aussi étrangers.

Les Américains savent déjà où prendre leur forfait 5G pour l'iPhone 12

Si pour l'instant il est impossible de comparer avec nos opérateurs en France, les États-Unis placent la barre très haute en ce qui concerne la performance du débit descendant de la 5G.

Un rapport d'OpenSignal s'est intéressé aux opérateurs qui proposent la meilleure vitesse de téléchargement quand vous êtes connecté à l'une de leurs antennes. Les résultats du rapport montrent que les résultats varient énormément. On retrouve de bons élèves comme des moins bons.

Si Verizon est premier, LG U+, SK Telecom et KT en Corée du Sud dominent le TOP 5 du classement.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il y a une grosse différence entre Verizon et les autres opérateurs. Pourquoi l'opérateur américain a une avance aussi importante ? Cela pourrait être dû au spectre utilisé. Verizon utilise le mmWave pour sa 5G. Il s'agit d'une technologie qui permet de transmettre une capacité de données plus élevées et qui boost la vitesse de connexion. Verizon a directement compris que c'était la technologie à utiliser pour obtenir les meilleures performances et se faire remarquer dès les premiers tests de débits. Cette vision semble fonctionner !



Le rapport d'OpenSignal s'est réalisé sur une période assez longue, puisque les analyses ont eu lieu du 31 janvier au 30 avril 2020. Les tests ont été réalisés sous différentes conditions climatiques et différents jours. À noter qu'il y a peu de monde connecté en 5G pour l'instant, ce qui signifie que l'antenne est moins sollicitée, ce qui rappelle un peu les débuts de la 4G.

Il a été constaté plusieurs fois que les vitesses en 5G étaient de 1,7 fois à 18,4 fois plus rapides qu'en 4G.

On a hâte de tester ça en France !