Unc0ver 5.0 bientôt disponible pour le jailbreak iOS 13.5 (+ iPadOS)

Unc0ver continue de satisfaire les amateurs de jailbreak avec des mises à jour régulières qui suivent les sorties des versions d’iOS d’Apple. C’est encore le cas avec iOS 13.5 et iPadOS 13.5 sortis hier soir, puisque l’équipe de Pwn20wnd annonce être bientôt prête pour la sortie de Unc0ver 5.0.



Pour mémoire, Unc0ver 4.0 était le seul outil pouvant jailbreaker l’iPhone 11 sous iOS 13, puis les développeurs avaient rapidement étendu la compatibilité aux anciens iPhone et iPad.

Publiée cette nuit, la bonne nouvelle concerne donc le nouveau firmware d’Apple, iOS 13.5 et iPadOS 13.5, que l’on va pouvoir jailbreaker sur tous les appareils de la puce A8 à la puce A13, soit de l’iPhone SE / 6S à l’iPhone 11 Pro.



De plus, sans donner de date de sortie pour la nouvelle version de Unc0ver, l’équipe affiche un joli 90% sur le site. Voici le tweet :

We are going to release #unc0ver 5.0.0 with support for every signed iOS version on every device using a 0day kernel vulnerability from @Pwn20wnd in sponsorship with https://t.co/l4SDOTDUla very soon. Update your devices to 13.5 and follow our progress on https://t.co/cNIUANaJr2.