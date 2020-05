Un séduisant concept d'Apple Glass

Avec les rumeurs des Apple Glass on en oublierait presque celles de l'iPhone 12 ! Quoi qu'il en soit, c'est probablement l'un des produits Apple les plus attendus par les consommateurs. Pour l'instant, aucune fuite visuelle n'a été publiée sur internet. Il est donc encore possible de faire fonctionner son imagination. Voici à quoi elle pourrait ressembler...

Un design fin et large

Ce concept nous vient du compte Instagram @iconceptphones. Spécialiste des concepts pour iPhone, Hasan Kaymak (le brillant esprit derrière cette imagination débordante) a eu l'idée de créer sa propre vision de ce que pourraient être les futures lunettes connectées d'Apple.

Comme vous avez pu le voir précédemment, elles fonctionneront en réalité augmentée avec des images que seul l'utilisateur pourra voir grâce à un verre spécial. Elle débuteraient à un tarif de 499 dollars avec plusieurs modèles qui devraient dépasser la barre des 1000€.

Les Apple Glass s'appuieraient énormément sur l'iPhone pour tout ce qui est récupération des données, gestion des applications... La sortie estimée serait pour l'année prochaine.



On sait déjà beaucoup de choses à partir des rumeurs (en partie grâce à Jon Prosser et ses tweets).

Cependant, quelque chose qu'on ne sait pas, c'est le design qu'elles auront. Pour l'instant, aucune image n'a fuité des chaines de productions ou de l'Apple Park. C'est pour l'instant le mystère...

D'après ConceptiPhones elle pourrait avoir des verres assez larges, serait globalement très fine et aurait des branches de différentes couleurs.

Le packaging serait similaire à celui de l'Apple Watch. Une grande boite horizontale avec les lunettes finement installées à l'intérieur avec la marque " Glass" bien visible dès la première ouverture.

Dans ce concept, ce que nous apprécions moyennement c'est l'interface de "rOS" (le supposé nom de l'OS des Apple Glass), on voit mal Apple mettre une interface identique à celle d'iOS pour ses lunettes de réalité augmentée.

Ce concept reste quand même intéressant puisqu'il permet de se donner une image du futur produit star d'Apple. Une chose est sûre, c'est qu'on a hâte de voir à quoi ressemblera la version officielle !