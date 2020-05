Bons plans iOS : Bridge Constructor Portal, Safety Note+, Cytus II

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Bridge Constructor Portal, Safety Note+, Cytus II. L'occasion d'économiser 27,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Stream (App, iPhone / iPad, v2.1.2, 24 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 1,09 € à gratuit.



Un lecteur audio pour jouer et gérer vos musiques qui se trouvent sur des services de stockage en ligne.



Les + : Pratique si vous n'avez pas beaucoup d'espace sur votre appareil. Télécharger l'app gratuite Stream





Safety Note+ (App, iPhone / iPad, v6.1.3, 15 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 1,09 € à gratuit.



L'applications Safety Note+ vous permet de protéger vos notes et mémos avec un mot de passe et ainsi éviter les mauvaises surprises.



Les + : Pour éviter de vous faire voler vos idée ! Télécharger l'app gratuite Safety Note+





LightApp (App, iPhone, v1.6.0, 59 Mo, iOS 11.0, Relonch, Inc.) passe de 2,29 € à gratuit.



LightApp utilise une puissante intelligence artificielle pour améliorer vos photos! Vous pouvez choisir des photos dans la galerie ou utiliser LightApp directement pendant la capture.



Son IA simule la lumière artificielle basée sur des cartes de réglage pour éclairer localement des zones spécifiques de la scène. En conséquence, vous obtenez des photos à la lumière et à la température équilibrées.



Les + : Améliorez vos photos rapidement ! Télécharger l'app gratuite LightApp





JEUX GRATUITS iOS :

Cytus II (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v3.1.0, 2,4 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit.



Dans le cyber espace virtuel du nom de cyTus, il existe un DJ légendaire du nom de Æsir. Sa musique a un charme fou : les gens sont dingues de sa musique. La rumeur veut que chaque note de sa musique frappe le public au plus profond de leurs âmes.



Un jour, Æsir, qui n'avait jamais montré son visage auparavant, annonce soudainement qu'il allait donner son premier concert virtuel - le Æsir-FEST. Il invitera un chanteur connu et un DJ populaire en guise d'ouverture. Au moment où les ventes de billets ont commencé, une ruée sans précédent s'est produite. Tout le monde voulait voir le vrai visage de Æsir.



Le jour du FEST, des millions de personnes se sont connectées à l'événement. Une heure avant le début de l'événement, le record du monde précédent de connexions simultanées a été battue. La ville entière attendait que Æsir descende des cieux...



Les + : L'un des meilleurs jeux de rythme Télécharger le jeu gratuit Cytus II





Crystal Cove (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 17 Mo, iOS 8.0, Andrey Spencer) passe de 1,09 € à gratuit.



Le jeu Crystal Cove est un match-3 comme on aime découvrir : vous allez devoir empiler des triangles de couleurs les uns sur les autres et essayez de réunir les mêmes couleurs ensemble pour les faire disparaître.



Comme la plupart du temps dans ces jeux, la partie prend fin quand le plateau est plein.

Télécharger le jeu gratuit Crystal Cove





Drift Horizon Online Pro (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v6.0, 356 Mo, iOS 10.0, Crazy4Profession Ltd) passe de 2,29 € à gratuit.



Drift Horizon vous permet de sauter au volant de 16 voitures personnalisables et de vous déplacer dans divers endroits. Essayez de regrouper d'énormes combos et de maintenir les dérives aussi longtemps que possible pour gagner beaucoup d'argent.



Utilisez votre argent durement gagné pour débloquer de nouvelles voitures et acheter de nouvelles pièces. Le jeu comprend une physique réaliste et des sons de voiture, huit emplacements et un jeu en ligne.



Les + : Plutôt sympa

De bons graphismes Télécharger le jeu gratuit Drift Horizon Online Pro





Zero+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 2 Mo, iOS 7.0, SaturnBoy, LLC) passe de 1,09 € à gratuit.



Un jeu de puzzle dans lequel vous devez déplacer des blocs pour arriver à 0 ! Vous avez des cases positives, des négatives, à vous de faire les bons choix pour arriver au zéro parfait à la main. Sorte de 2048 revisité, Zero+ est très addictif. Par contre, on aurait aimé des graphismes plus travaillés.



Attention, si les premiers niveaux se composent seulement des 1 et 2, les choses deviennent folles assez rapidement quand de grands nombres et de nouveaux types de tuiles s'invitent.



Les + : Il n'y a pas que des chiffres, vous verrez :)

Un peu de math, ça fait du bien Télécharger le jeu gratuit Zero+





PROMOS iOS :

Super 80s World (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.15, 455 Mo, iOS 9.0, Tap Tap Good, LLC) passe de 4,49 € à 1,09 €.

Avec Super 80s World, il est question de revenir aux sources des jeux vidéo sur arcade, une décennie détestée par un certain Dr Noid Wormser. Ce dernier veut la détruire mais, évidemment, vous êtes là pour l'en empêcher.



Face au Dr Noid Wormser et son gant bionique, un seul homme peut sauver le monde, Dan Camaro. C'est vous si vous n'aviez pas compris.



Dan, qui est coincé dans cette époque, devra parcourir toutes les années 80 à la recherche de souvenirs spécifiques à cette période comme des cassettes VHS ou des bornes d'arcade (il y a plus de 1700 objets à collectionner) pour vaincre ce maudit docteur.



Les + : La durée de vie

Le scénario Télécharger Super 80s World à 1,09 €





Bridge Constructor (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v7.0, 158 Mo, iOS 8.0, Headup GmbH) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Voici un bon jeu de construction complet, avec un vrai gameplay et de la tactique / réflexion. Vous devrez construire un pont pour faire passer les voitures ou les camions de l'autre côté de la rive. N'hésitez vraiment pas si vous êtes à la recherche d'un jeu beau et intelligent ! Les fans de World Of Goo retrouveront les mécaniques qu'ils aiment mais en plus réaliste.



Les + : Divertissant

Ingénieux Télécharger Bridge Constructor à 1,09 €





Bridge Constructor Portal (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v5.2, 189 Mo, iOS 9.0, Headup GmbH) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Pénétrez dans le centre d'enrichissement d'Aperture Science et jouez à Bridge Constructor Portal, un mélange unique entre Bridge Constructor™ et le grand classique, Portal™.



En tant que nouvel employé du laboratoire de tests d'Aperture Science, votre tâche consiste à construire des ponts, des rampes, des toboggans et bien d'autres structures dans 60 salles de test différentes, ainsi qu'à mener vos Souplex et leurs véhicules sains et saufs jusqu'à la ligne d'arrivée.



Les + : Le concept du mix entre Bridge Constructor et Portal

Durée de vie Télécharger Bridge Constructor Portal à 2,29 €