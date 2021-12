Bons plans iOS : Bridge Constructor Portal, Polca, Dino Rush

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Bridge Constructor Portal, Polca, Dino Rush.



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée.

Applications gratuites iOS :

Navigate to Photo (App, iPhone / iPad, v2.3, 25 Mo, iOS 12.0, Roman Shevtsov) passe de 0,99 € à gratuit. Navigate to Photo est un moyen pratique de vous rendre vers n'importe quelle photo prise avec des données de localisation, avec votre application de navigation préférée !



Il vous suffit de prendre jusqu'à 5 photos dans l'application Photos, de toucher le partage et de choisir "Navigate to Photo". Vous voulez visiter le bel endroit que vous avez visité la semaine dernière, mais vous ne savez pas comment vous y rendre ? Ce n'est plus un problème avec Navigate to Photo!



Les + : Utile quand on est tête en l'air ! Télécharger l'app gratuite Navigate to Photo





The Great Coffee (App, iPhone / iPad, v3.4.2, 239 Mo, iOS 12.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 3,99 € à gratuit. The Great Coffee est une app dans lequel un barista expert vous présente des boissons populaires à base d’expresso et des méthodes de préparation alternatives apprises au cours de ses longues années d'expérience.



Les + : Une interface très agréable Télécharger l'app gratuite The Great Coffee





#filmphotography (App, iPhone / iPad, v1.4.2, 466 Mo, iOS 12.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 2,99 € à gratuit. L'application est une encyclopédie des principes de la photographie argentique. Commencez votre voyage en vous renseignant sur les types d'appareils photo argentiques, y compris leurs avantages et leurs inconvénients. FilmPhotography contient tous les détails sur les types de films, notamment le noir et blanc, la couleur, l'infrarouge, les diapositives et la lomographie.



Vous découvrirez même les principes de base de la photographie tels que l’ouverture, la vitesse d’obturation, l’ISO, l’utilisation d’un posemètre et le développement de films. À la fin de chaque section, vous serez interrogé sur ce que vous avez appris.



Les + : Une bible de la photo Télécharger l'app gratuite #filmphotography





Polca (App, iPhone, v3.0, 20 Mo, iOS 10.0, ThirtyFive Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Polca est une application d'appareil photo rétro facile et amusante. Vous pouvez obtenir diverses photos grâce à un mode scène à 3 niveaux.



Appuyer brièvement sur l'obturateur, c'est le mode scène de base de Polca. Si vous appuyez un peu plus longtemps sur l'obturateur et que vous le relâchez lorsque la lampe de la première étape s'allume, vous pouvez réaliser des photos avec différents effets de fuite de lumière.



Les + : Pour les plus nostalgiques Télécharger l'app gratuite Polca





Jeux gratuits iOS :

Crystal Cove (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.9, 14 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Le jeu Crystal Cove est un match-3 comme on aime découvrir : vous allez devoir empiler des triangles de couleurs les uns sur les autres et essayez de réunir les mêmes couleurs ensemble pour les faire disparaître.



Comme la plupart du temps dans ces jeux, la partie prend fin quand le plateau est plein. Télécharger le jeu gratuit Crystal Cove





Dino Rush (Jeu, , iPhone / iPad, v2.3, 178 Mo, iOS 10.0, Nemoid Studio) passe de 1,99 € à gratuit. Incarnez un dinosaure dans ce jeu de plateformes et mangez tous les fruits pour survivre, tout en évitant les ennemis. Un Mario-like qui ne demande qu'à être joué.



En plus, la version 2.0 a permis la réécriture de tous les niveaux, d'un nouveau mode jeu Flappy Dino et de graphismes HD.



Les + : Un bon plateforme runner

Mignon Télécharger le jeu gratuit Dino Rush





Promotions iOS :

Locks Quest (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.11, 1,7 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 2,99 €. Construisez vos défenses et affrontez la horde d'automates dans ce remake de nouvelle génération de Lock's Quest, le jeu pour console de 2008 acclamé par la critique ! Vous incarnez Lock, un garçon qui assiste à l'invasion de son village, déclenchant un conflit bien plus important entre les forces du Royaume et l'armée des Automates, menée par l'infâme seigneur Agonie.



Une histoire captivante s'ensuit au fil de 75 jours de combats à travers une dizaine de cartes uniques, à l'aide d'une collection de tourelles, pièges, et attaques spéciales. Découvrez le jeu tel qu'il a été imaginé, avec une bande son de haute qualité, de nouveaux portraits en haute résolution, et une jouabilité revue. Télécharger Locks Quest à 2,99 €





BC: The Walking Dead (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v1.1, 235 Mo, iOS 10.0, Headup GmbH) passe de 3,99 € à 1,99 €. Découvrez le plaisir de TUER DES RÔDEURS grâce au POUVOIR de votre CERVEAU !



Préparez-vous à un cross-over haut en couleur ! Bridge Constructor: The Walking Dead allie le légendaire jeu de réflexion aux redoutables défis Bridge Constructor™ à l'univers post-apocalyptique de The Walking Dead, la série produite par AMC.



Intégrez un groupe de survivants plongés dans une lutte sans merci contre les hordes de morts-vivants et une communauté humaine hostile. Construisez des ponts et autres infrastructures à travers des paysages désolés, émaillés des ruines de l'humanité. Faites équipe avec les personnages préférés des fans tels que Daryl, Michonne et Eugene, et créez des voies sécurisées pour les véhicules emblématiques de la série. Télécharger BC: The Walking Dead à 1,99 €





The Inner World (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.51, 2,1 Go, iOS 8.0, Headup GmbH) passe de 3,99 € à 0,99 €. Résolvez les énigmes d'un monde empli de mystères, et sauvez le peuple des Nez-flûtes ! Face au maléfique Emil se dresse un héros : Robert.



Pétri de bonnes intentions, mais sans trop savoir où aller, il part à la recherche du dernier moine du vent. Télécharger The Inner World à 0,99 €





Bridge Constructor (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v11.1, 155 Mo, iOS 11.0, Headup GmbH) passe de 2,99 € à 0,99 €. Voici un bon jeu de construction complet, avec un vrai gameplay et de la tactique / réflexion. Vous devrez construire un pont pour faire passer les voitures ou les camions de l'autre côté de la rive. N'hésitez vraiment pas si vous êtes à la recherche d'un jeu beau et intelligent ! Les fans de World Of Goo retrouveront les mécaniques qu'ils aiment mais en plus réaliste.



Les + : Divertissant

Ingénieux Télécharger Bridge Constructor à 0,99 €