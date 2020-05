iOS 13.5 : Les utilisateurs ne sont pas pistés par la nouvelle API

Il y a 3 heures

Julien Russo

2

L'arrivée d'iOS 13.5 aura permis l'intégration de l'API issue du partenariat entre Apple et Google. Il s'agit d'un système de traçage en Bluetooth pour avertir un utilisateur qu'il a été en contact avec une personne infectée au Covid-19. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux s'enflamment en se posant la question : "Et si les deux géants californiens se servaient de la pandémie pour se mettre à tracer tous leurs utilisateurs à travers le monde ?".

Apple assure que le suivi des contacts n'est pas activé par défaut

C'était probablement une situation inévitable. Alors que Apple et Google viennent de livrer la version finale de l'API développé par leurs équipes, les utilisateurs commencent à se poser des questions sur ce traçage Bluetooth intégré dans la dernière version d'iOS et d'Android.

Vu l'ampleur des réactions sur les réseaux sociaux, Apple a tenu à rappeler quelques points importants sur ce système qui n'a qu'un seul objectif : réduire la propagation du Covid-19.

Un porte-parole d'Apple a pris contact avec le média Reuters. Il a déclaré que le lancement de l'API n'était pas un moyen de pister les utilisateurs d'iPhone. Clairement, Apple a d'autres préoccupations que de surveiller ses utilisateurs pour voir avec qui ils ont été contacte.

Il a également été rappelé que pour activer l'API il faut télécharger l'application d'une agence de santé publique, ce qui activera le système de traçage et en l'occurrence les notifications d'expositions.

Dans le cas contraire, les utilisateurs iOS peuvent considérer l'API comme "inactive".

Il faut savoir également que toutes les données collectées par le traçage Bluetooth restent dans votre iPhone et ne parviennent pas jusqu'à Apple.

Reuters explique également que plusieurs gouvernements ont insisté pour que les deux entreprises ajoutent la géolocalisation en plus du Bluetooth. Apple comme Google ont considéré que le traçage via Bluetooth était largement suffisant et ont catégoriquement refusé de tracer géographiquement les utilisateurs.

Autre mesure importante, c'est qu'il est interdit aux applications proposant l'API d'Apple de collecter les données GPS ou de demander des données personnelles aux utilisateurs.