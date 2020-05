LG fournirait les écrans OLED de l'iPhone 12 Max

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir

Si depuis l'iPhone X, Samsung avait le contrat exclusif pour les écrans OLED d'Apple, nous savions depuis novembre 2019 que LG allait venir le seconder sur la gamme iPhone 12. Le coréen fabriquant déjà des écrans LCD et quelques OLED pour l'iPhone XS.



Un nouveau rapport de TheElec nous apprend que LG aurait reçu des commandes pour 20 millions d'écrans OLED pour les iPhone 5G de cette année, Samsung récupérant les 55 millions de commandes restantes.

Les quatre iPhone 12 à venir en 2020

Pour mémoire, en 2019, Apple avait mixé OLED et LCD de cette manière :

iPhone 11 (LCD)

iPhone 11 Pro (OLED)

iPhone 11 Pro Max (OLED)

Mais en 2020, tout indique que nous aurons non pas trois, mais quatre téléphones Apple, avec uniquement de l'OLED si on exclut l'iPhone SE 2020 déjà sorti.

IPhone 12 de 5,4 pouces IPhone 12 Max / Plus de 6,1 pouces IPhone 12 Pro de 6,1 pouces iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces

Si tous passeront à l'OLED, les modèles Pro devraient toujours avoir un écran plus sophistiqué. Fabriqués par Samsung et baptisés Y-OCTA, ils intègreront une couche de capteur tactile. Cela donnera un affichage légèrement plus fin et plus clair.

L'écran OLED de l'iPhone 12 Max fourni par LG

Le rapport de nos confrères de TheElec suggère que LG récupèrerait la plupart ou la totalité des commandes de l'iPhone 12 Max de 6,1 pouces, tandis que Samsung se chargerait du reste.



LG Display fournira ainsi jusqu'à 20 millions de panneaux OLED pour la série iPhone 12 de cette année. De son côté, Samsung Display sortirait 55 millions d'unités, soit 75 millions de panneaux OLED de la série iPhone 12. Cela nous donne une indication des ventes envisagées par Apple d'ici la fin de l'année 2020.



Si LG a déjà produit de l'OLED pour Apple, ce n'est pas pour les derniers modèles en date comme l'iPhone 11 Pro. La firme de Cupertino a certainement joué la carte "prudence" en n'attribuant que la fabrication des écrans d'iPhone XS pour le moment.



Finalement, LG aurait donc convaincu Apple que ses panneaux répondaient aux exigences de qualité et s'offrira vraisemblablement un joli contrat pour la fin de l'année avec la production de l'iPhone 12 Max. Mais elle devra peut-être aussi composer avec un troisième fournisseur, BOE. Le chinois est en discussion avec Apple depuis un moment et selon le rapport du jour, aucun contrat n'a encore été signé.



Source