Piratage : Le frère de Pablo Escobar demande 2,6 milliards à Apple

Il y a 40 min (Màj il y a 35 min)

Julien Russo

1

Après avoir voulu faire mal aux ventes d'iPhone avec son "Escobar Fold", le frère de Pablo Escobar exige maintenant que la firme de Cupertino lui verse des dommages et intérêts pour le piratage de son iPhone X. Il affirme en effet avoir été menacé de mort par une personne qui a récupéré son adresse postale via une faille d'iOS.

Un procès est en cours

L'information a été révélée en exclusivité par TMZ. Le média américain a réussi à se procurer des détails dévoilés lors d'une audience devant le juge.

Roberto Escobar a acheté l'iPhone X en avril 2018. Même s'il a toujours critiqué Apple à cause des prix élevés qui seraient injustifiés et inadmissibles, il possède quand même un iPhone.

Un an après l'achat, il a reçu une lettre de menace d'un certain "Diego", celui-ci lui aurait expliqué avoir récupéré son adresse postale via une faille de FaceTime à partir de son iPhone X.

Prenant la menace au sérieux au vu des tentatives d'assassinats qu'il a eues dans sa vie, Roberto a été dans l'obligation de déménager dans une autre ville. Il a même augmenté l'effectif de son équipe de sécurité qui le suit partout au quotidien dans ses déplacements. D'après lui, cela a aussi créé un stress indescriptible.

Si Roberto Escobar a décidé d'investir dans un iPhone X en 2018, c'est qu'à l'époque on lui avait affirmé que c'était le smartphone qui était le plus sécurisé sur le marché. Faisant confiance à l'employé Apple qui lui avait déclaré qu'avec cet iPhone ses données personnelles seraient à l'abri de toutes intrusions frauduleuses, Roberto a décidé d'investir dans l'iPhone X.



Aujourd'hui, le frère de Pablo Escobar explique avoir mené sa propre enquête et celle-ci aurait confirmé ce qu'avait dit ce fameux "Diego". Roberto Escobar réclame 2,6 milliards de dollars à Apple qu'il accuse d'avoir sous-estimé une importante vulnérabilité dans la sécurité d'iOS.

TMZ a contacté Apple qui a préféré ne pas se prononcer sur cette affaire !