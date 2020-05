Quibi : Le service de streaming propose désormais le AirPlay

Quibi c'est le dernier service de streaming tendance qui nous vient des États-Unis. Lancé en avril 2020, il propose des séries avec des épisodes assez courts (environ 10 minutes en moyenne). L'avantage de Quibi c'est les accords qui ont été passés. On retrouve des programmes avec de grandes stars comme Liam Hemsworth, Sophie Turner, Jennifer Lopez, Kevin Hart, Laurence Fishburne, Joe Jonas...

Quibi disponible en AirPlay

Le service de streaming a annoncé cette nuit qu'il était possible pour l'ensemble des utilisateurs iOS d'envoyer le contenu via le AirPlay vers des téléviseurs et autres appareils compatibles (comme l'Apple TV).

Tom Conrad le directeur produit, a expliqué sur Twitter :

Bien sûr, nous avons conçu Quibi pour les déplacements, mais ces jours-ci, visiter la salle familiale est comme une excursion d'une journée, donc le support AirPlay est disponible pour iOS dans Quibi 1.3. Nous allons travailler dur sur Chromecast aussi, qui sera disponible en juin.

Quibi est disponible aux États-Unis, mais aussi en France où l'application est téléchargeable sur l'App Store.

Initialement, Quibi a été conçu pour les utilisateurs de smartphones, l'application vise les séries courtes pour combler les déplacements en train, quand vous attendez votre rendez-vous dans une salle d'attente...

Quibi a fait beaucoup de bruit dans les médias américains. La firme fondée par Jeffrey Katzenberg a généré un buzz grâce aux nombreux acteurs et réalisateurs connus qui ont intégré les casting des productions originales Quibi.

Le service de streaming est disponible dès 4,99$ par mois avec un essai gratuit de 14 jours pour les utilisateurs qui viennent de créer leur compte.

Étonnamment, même si le service a été lancé après Apple TV+, on retrouve bien plus de séries et documentaires que le service d'Apple. Au total, il y a 41 programmes différents.

Voici les bandes-annonces d'une partie des séries disponibles :

