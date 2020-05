iPhone 13 : Les premières caractéristiques sur l'appareil photo

Julien Russo

S'il y a bien une chose que personne n'arrive à contrôler, c'est la vitesse des rumeurs. Alors que l'iPhone 12 n'est même pas encore dévoilé officiellement, on parle déjà de l'iPhone 13 de 2021. Plusieurs informations ont fuité sur ce futur modèle, elles concernent l'appareil photo.

Les caractéristiques sur l'appareil photo

L'un des atouts majeurs des iPhone a très souvent été les photos. Le smartphone d'Apple réalise des clichés et des vidéos fantastiques, même si les mégapixels ne sont pas forcément au rendez-vous.

Chaque année la firme de Cupertino améliore les photos réalisées avec l'iPhone et les performances sont fréquemment remarquées dans les tests.

Avec l'iPhone 12 et l'iPhone 13, Apple devrait continuer sur ce chemin et apporter des fonctionnalités supplémentaires.

D'après les récentes informations obtenues par @choco_bit sur Twitter, l'iPhone 13 devrait avoir les nouveautés suivantes :

Capteur grand-angle qui irait jusqu'à 64 mégapixels . Il possèderait un zoom optique x1 , mais aussi un zoom numérique x6

. Il possèderait un zoom optique , mais aussi un zoom numérique Capteur téléobjectif qui irait jusqu'à 40 mégapixels . Il possèderait un zoom optique 3x-5x et un zoom numérique 15x-20x

. Il possèderait un zoom optique et un zoom numérique 15x-20x Capteur anamorphique qui irait jusqu'à 64 mégapixels , il serait exclusivement réservé pour les vidéos (2:1:1)

, il serait exclusivement réservé pour les vidéos Un capteur ultra grand-angle qui irait jusqu'à 40 mégapixels (zoom optique inversé)

(zoom optique inversé) Le fameux Scanner LiDAR 4.0

Ces informations sont bien évidemment des rumeurs qui peuvent être complètement erronées. Cependant, cet utilisateur Twitter a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises dans le passé. Quand c'est le cas, il obtient une certaine crédibilité sur les futures annonces qu'il fait par la suite.

Si cela vient se confirmer, Apple ferait un bond phénoménal dans les mégapixels. À l'heure actuelle, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max possèdent tous des capteurs qui ne dépassent pas les 12 mégapixels.



À noter quand même que la course aux mégapixels est très souvent plus commerciale que technique, chez de nombreuses marques.

Il faut savoir qu'un smartphone qui possède plus de mégapixels qu'un autre, ne veut pas dire qu'il prendra de meilleures photos que celui qui en a moins. La différence se remarquera uniquement si vous imprimez la photo à un plus grand format (par exemple pour un format A4 il vous faut au minimum 10 mégapixels et 17 mégapixels pour un format A3). Autre point où les mégapixels ont leur importance, c'est quand vous éditez vos photos dans des logiciels comme Photoshop.

Pour l'impression en grand format et l'édition via un logiciel professionnel, là il est nécessaire d'avoir le plus de mégapixels, dans le cas contraire, considérez cela comme peu utile.