Plus de 50% des Apple Store ont rouvert dans le monde

Il y a 3 heures

Julien Russo

Avec la pandémie qui est survenue au premier trimestre de cette année, Apple avait pris la décision de fermer ses 510 boutiques à travers le monde. Ce qui a probablement fait perdre des millions de ventes au géant californien. Comme la situation va globalement mieux, Apple procède à la réouverture de ses Apple Store.

256 sur 510 Apple Store ont repris une activité

Pendant cette période "creuse", tous les employés des Apple Store étaient invités assurer l'assistance technique et commerciale par téléphone. Une bonne initiative qui aura permis à Apple d'occuper ses équipes, mais également de maintenir le lien avec les clients. Maintenant que les Apple Store rouvrent, les salariés sont maintenant rappelés en boutique.

À l'heure actuelle, on recense 256 magasins qui ont repris une activité, soit plus de la moitié du réseau mondial des Apple Store. Aux États-Unis, la firme de Cupertino accueille à nouveau les clients dans 96 magasins et 7 autres Apple Store vont rouvrir dès demain.



Tous les Apple Store qui ont rouvert doivent suivre des règles strictes :

Les employés et clients doivent porter un masque

Les employés doivent contrôler la température avant que le client pénètre dans le magasin

Toutes les personnes présentes dans les Apple Store doivent maintenir une distance de 2 mètres

Les employés doivent recommander aux clients qui ne peuvent pas accéder à la boutique de faire leurs achats sur l'Apple Store en ligne

Le nettoyage des modèles d'expositions, mobiliers et des sols a l'obligation d'être renforcés

Les Apple Store doivent respecter des horaires d'ouverture réduits

Les sessions Today at Apple sont strictement interdites jusqu'à nouvel ordre de l'Apple Park

Des mesures jugées indispensables pour éviter la propagation du Covid-19 et apporter une sécurité optimale pour les employés comme pour les clients.

Pendant la crise sanitaire, Apple a laissé ouverts seulement 8 Apple Store dans le monde. Il y en avait 6 à Hong-kong et 2 à Taïwan.



À l'heure actuelle, les pays qui ont toujours la totalité des Apple Store fermés sont : l'Espagne, le Royaume-Uni et la France.

La firme de Cupertino estime qu'il serait imprudent de rouvrir les boutiques alors que les statistiques de nouveaux cas ne sont pas encore complètement maîtrisées.

Il n'y a pour l'instant aucune date de reprise d'activité pour les Apple Store français. Cependant, cela devrait être (logiquement) courant le mois prochain.



Deirdre O'Brien la vice-présidente principale du commerce de détail d'Apple a remercié les employés qui ont repris le travail dans les boutiques. De passage à l'Apple Store du siège californien et de celui de Burlingame, elle a déclaré :

C'était tellement incroyable de passer du temps avec nos équipes aujourd'hui ! Un grand merci à ces incroyables membres de l'équipe - et aux nombreux autres qui accueillent et aident nos clients - pour votre énergie, votre attention et votre dévouement à soutenir nos communautés en toute sécurité.

