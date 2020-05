Les tarifs des Tesla Model S et Model X en baisse, mais...

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

1

Depuis la commercialisation du Model 3, Tesla semble être en difficulté pour vendre ses deux autres modèles, les Tesla Model S et Model X...



Pour tenter d'attirer à nouveau les clients, la firme d'Elon Musk semble vouloir réviser sa stratégie de vente des deux voitures électriques.



En effet, le constructeur vient d'annoncer une baisse du prix, en annulant leur recharge gratuite...

Tesla baisse ses prix, mais arrête la recharge gratuite sur les Model S et X

Est-ce que cette stratégie payera ? Difficile à savoir... En tout cas, Tesla vient d'annoncer que les Model S et Model X, qui commencent à prendre de l'âge, ont le droit à une révision du prix.



Ainsi, le grand Model S dans sa version Grande Autonomie coûte désormais 83 990 € au lieu des 92 000 € qui étaient demandés. Même son de cloche pour la Model X, disponible à 89 990 € en Grande Autonomie, au lieu de 96 700 €.



Une baisse de prix qui vient pallier le fait que les véhicules prennent de l'âge, mais également fait face à la suppression du bonus sur les voitures électriques à plus de 60 000 €.



Seulement, avec ces nouveaux prix, Tesla supprime un gros avantage : l'accès gratuit aux Superchargers, laissant les clients régler la note. Qu'en pensez-vous ? Mieux vaut payer plus cher au départ ?



Source