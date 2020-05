Apple TV+ : Apple obtient les droits d'une série sur Hedy Lamarr

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Décidément, Apple semble être sur tous les fronts pour obtenir et arracher les droits de production de futures séries pour son service de streaming. Après l'annonce d'un accord avec Martin Scorsese, pour l'adaptation du livre "Killers of the Flower Moon avec deux grosses figures : Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.



Aujourd'hui, nous apprenons que la Pomme remet le couvert et remporte une série autour de l’actrice Hedy Lamarr, jusqu'à présent détenue par Showtime.

Apple récupère une série sur Hedy Lamarr

Encore une belle nouvelle pour Apple TV+, puisque les dirigeants du service viennent d'obtenir une nouvelle série autour de l'actrice hollywoodienne Hedy Lamarr.



Avec ses nombreux films (plus de 30), ses productions mais également ses inventions, on parle d'une figure emblématique du cinéma et de la technologie.



La série racontera donc son histoire, en passant par ses apparitions sur le grand écran comme sa participation à l'invention de la première version du spectre de diffusion à sauts de fréquence.



Elle sera incarnée par Gal Gadot, que l'on connaît notamment grâce à ses rôles dans Wonder Woman, Fast and Furious ou encore Triple Nine.



Comme dit en début d'article, la série était détenue par Showtime, mais un désaccord entre l'écrivain de la création et la société a permis à Apple d'en profiter.



Source