iOS 13.5 : Une option cachée dans le mode économie d'énergie

Une découverte étonnante a été réalisée dans iOS 13.5. D'après Ryan Petrich, Apple aurait caché des options dans le mode économie d'énergie afin de jouer sur le niveau d'applicaion. Comme vous le savez, ce mode préserve la batterie en limitant les accès réseaux, la luminosité de l'écran ou encore la vitesse des processeurs.



Si le nom de Ryan Petrich, ne vous dit rien, c'est que vous n'avez jailbreaké votre iPhone. En effet, ce célèbre développeur de tweaks est à l'origine de nombreux outils comme Activator pour ne citer que lui.



Un mode économie d'énergie à plusieurs niveaux dans iOS 13.5

Si Ryan a sorti le tweak Powercuff (qu'on a présenté en premier) pour exploiter ces nouveautés non annoncées, le plus intéressant concerne leur application au niveau de l'appareil. Quand on active le mode économie d'énergie actuellement, on se rend compte que les performances sont légèrement bridées. Mais avec cette découverte, on a plus de précisions.



Dans iOS 13.5, le mode économie d'énergie peut être associé à une intensité :

Aucune (le mode par défaut)

Nominale

Légère

Modérée

Importante

Le processeur bridé de 35 à 90%

Si Petrich n'a pas précisé ce que chaque niveau impliquait, un internaute s'est posé la question et répondu au tweet du développeur avec un benchmark sous iOS 13.5. Avec son iPhone X (jailbreaké avec unc0ver 5.0.1) et le tweak Powercuff, il a fait plusieurs observations :

Le mode économie d'énergie classique (Aucune) diminue considérablement la puissance de l'appareil avec -35% en mono-core et -45% en multi-core

Le mode économie d'énergie le plus fort (Importante ou Heavy en anglais) fait chuter les chiffres à -60 en mono et -90% en multi



En revanche, les autres modes (nominal, léger et modéré) ne semblent pas avoir d'impact significatif sur les performances du processeur. Comme si ces derniers étaient prévus par Apple mais pas encore implémentés.



Une option curieuse qu'on surveillera de près sur les prochaines moutures et notamment iOS 14. Apple aurait-elle prévue plusieurs intensités pour gagner encore plus en autonomie sur nos iPhone ?



Affaire à suivre !