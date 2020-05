Q1 2020 : Apple poursuit sa domination dans les accessoires connectés

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Le Q1 de l'année 2020 a été complexe pour de nombreuses entreprises, plus particulièrement pour Apple qui a subi de plein fouet la crise économique découlant de cette pandémie.



Ainsi, la Pomme a dû revoir ses objectifs à la baisse et les premiers résultats sont moins bons qu'on aurait pu l'imaginer... Récemment encore, nous apprenions, par exemple, que l'iPad avait été dépassé par Huawei en Chine, pour la première fois.



Seulement, s'il y a bien une niche où Apple semble imbattable, c'est celle des "wearables", ou accessoires connectés.

Apple continue son carton avec les wearables

Selon les estimations d'IDC, un cabinet d'analyse, Apple aurait expédié 21,2 millions d'Apple Watch,d' AirPods et de casques Beats au cours de la période des trois premiers mois de l'année pour conquérir 29,3% du marché.



Ce chiffre est en hausse de 59,9% par rapport aux 13,3 millions d'unités expédiées au trimestre de l'année précédente, une bien belle performance au vu de la situation.



Même si l'Apple Watch a été moins en forme que l'année passée, c'est bel et bien les AirPods qui rattrapent le coup et permettent ce résultat.



La deuxième place revient à Xiaomi qui a également connu une croissance avec des expéditions estimées à 10,1 millions d'unités pour une part de 14% du marché, en hausse de 56,4% d'une année sur l'autre.



