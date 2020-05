Qualcomm présente de nouvelles puces Wi-Fi 6E pour smartphones

On a tendance à parler de la taille et de la puissance des puces pour smartphones, en omettant trop souvent la compatibilité de ces dernières avec les technologies récentes.



L'un des piliers de la conception de modules pour smartphones, Qualcomm, vient d'annoncer ses nouveautés qui fonctionnent avec le Wi-Fi 6E.



Pour rappel, le «E» du Wi-Fi 6E signifie «étendu», permettant donc aux appareils de fonctionner avec le spectre 6 GHz, avec des connexions plus rapides et plus fiables.

Des puces Qualcomm compatibles avec le Wi-Fi 6E

La plupart des appareils, et plus particulièrement les smartphones, commencent doucement à devenir compatibles avec la norme du Wi-Fi 6. Seulement, les constructeurs de composants commencent déjà à se pencher sur la nouvelle version, le Wi-Fi 6E, qui pointe le bout de son nez dans les derniers routeurs.



Qualcomm, l'un des plus grands fournisseurs d'Apple, vient d'annoncer l'arrivée de ses nouvelles puces compatibles avec la technologie. Ces dernières intègrent la gamme FastConnect, qui sont généralement intégrées aux puces Snapdragon.



Les nouvelles FastConnect 6700 et FastConnect 6900 sont donc compatibles avec le Wi-Fi 6E, offrant la taille maximale des canaux Wi-Fi (160 MHz sur 5 GHz et 6 GHz).



Celles-ci ne verront pas le jour au sein de l'iPhone 12, puisque la Pomme a confié l'intégration des puces Wi-Fi à Broadcom pour les trois prochaines années. La firme a déjà dévoilé sa puce compatible Wi-Fi 6E en février dernier, et la prochaine gamme de smartphones d'Apple devrait les embarquer.



