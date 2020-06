Apple a bloqué le jailbreak Unc0ver 5.0 avec iOS 13.5.1

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Suite au spectaculaire coup double des outils de jailbreak Unc0ver et Checkra1n quelques jours après la sortie d’iOS 13.5 et iPadOS 13.5, Apple a déjà répondu avec une mise à jour corrective qui bouche la faille utilisée par Unc0ver. Il s’agit bien sûr de la version iOS 13.5.1 et iPadOS 13.5.1. Cependant, Checkra1n n’est pas affecté car il utilise une faille matérielle.

iOS 13.5.1 complique la vie du jailbreak Unc0ver 5.0

Alors que Unc0ver a rapidement permis le jailbreak d’iOS 13.5 sur tous iPhone et iPad comme l’iPhone 11 Pro ou le dernier iPhone SE 2020, Apple a réagit avec une version iOS 13.5.1 pour le moment en bêta 1.

En effet, malgré des notes de version laconiques pour les développeurs, la fiche dédiée à la bêta sur son site indique qu’iOS 13.5.1 bloque une faille qui permettait à une application d’exécuter du code arbitraire avec tous les droits du kernel. La faille est numérotée CVE-2020-9859 et cite explicitement Unc0ver. On ne peut pas faire plus clair.

Comment faire si vous voulez jailbreaker ?

Cela veut dire que les personnes souhaitant jailbreaker leur iphone ou iPad doivent rester sur iOS 13.5 et iPadOS 13.5, et ne surtout pas faire de mise à jour. Si vous n’êtes pas sous cette version, dépêchez vous de vous mettre à niveau avant que la firme de Cupertino ne bloque les signatures des firmwares sur ses serveurs. Une fois chose faite, vous serez obligatoirement mis à jour en version 13.5.1.

Allez donc dans les réglages de votre appareil pour avoir iOS 13.5 avant que la prochaine mouture ne sorte pour le grand public.



Et pour tout ce qui est jailbreak et amélioration de votre iPhone, rendez-vous sur iPhoneTweak, le premier site dédié au jailbreak en français.