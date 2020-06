Audi met en place une petite équipe en charge de créer une voiture électrique ambitieuse

Corentin Ruffin

Le constructeur automobile Audi s'est construit une réputation mondiale qui risque d'être difficile à défaire tant la firme a marqué le secteur avec ses créations.



Seulement, s'il y a bien un marché sur lequel l'allemand n'est pas encore à l'aise et n'a pas un véritable poids, c'est celui de la voiture électrique.



Pour venir contrer ce retard, l'entreprise vient de lancer un projet en interne, ressemblant fortement à une startup.



Audi lance le projet Artemis en interne

Il n'est pas nouveau de voir une grande entreprise lancé un projet en interne, sous forme d'une équipe indépendante, semblable à une startup dans un incubateur.



Audi a de l'ambition sur le marché de la voiture électrique, et bien que la firme est déjà lancée l'e-tron et l’e-tron Sportback, un grand chemin reste encore à parcourir.



Pour venir contrer les critiques et son retard, l'allemand a dévoilé le projet Artemis, qui prend la forme d'une équipe en charge de concevoir une voiture électrique ambitieuse en étant libre.



Markus Duesmann, CEO, entend "développer un modèle de pointe rapidement pour Audi" d'une façon qui rappelle celle de Tesla à l'époque. À la tête du projet, un certain Alex Hitzinger qui est un vétéran dans le secteur de l'automobile avec des passages en Formule 1, chez Porsche ou encore chez Apple.



On a déjà hâte de voir le résultat !



