Immuni : L'Italie lance son application avec l'API d'Apple et Google

L'Italie avait le choix, soit développer son propre système de traçage Bluetooth ou d'utiliser l'API d'Apple et de Google qui est disponible depuis iOS 13.5 ! Finalement, l'Italie aura fait le choix d'utiliser le système proposé par les deux firmes californiennes. L'application "Immuni" est désormais disponible sur l'App Store.

Immuni la solution de l'Italie pour ralentir la propagation du Covid-19

L'Italie a été l'un des pays dans le monde le plus touché par le Covid-19. C'est le premier pays européen à avoir eu une forte augmentation des nouveaux infectés, le gouvernement met actuellement tout en oeuvre pour que le déconfinement se passe dans les meilleures conditions.

L'une des mesures prises est le développement d'une application de traçage Bluetooth. Le concept est exactement le même que celui de l'application française "StopCovid". Les Italiens pourront activer ou désactiver comme bon leur semble le traçage Bluetooth. Celui-ci aura pour mission de traquer en permanence les personnes avec qui vous avez été en contact pour vous prévenir si cette personne se déclare infectée par la suite.



Comme l'Italie utilise l'API d'Apple et de Google, l'entreprise devra donc respecter à la lettre les conditions des deux entreprises. Les données restent dans le smartphone, les données sont cryptées, pas d'utilisation de la géolocalisation et le traitement est effectué en interne du smartphone et non en externe.

Le ministère italien de la Santé a communiqué quelques détails à propos de cette nouvelle application qui a pour mission de réduire les nouveaux cas de Covid-19 :

Immuni est l'application officielle de notification d'exposition du gouvernement italien, développée par le commissaire extraordinaire pour l'urgence COVID-19, en collaboration avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Innovation, de la Technologie et de la Numérisation. L'application est développée et diffusée dans le plein respect de la protection des données personnelles de l'utilisateur et de la législation en vigueur, dont le décret-loi du 30 avril 2020, n. 28.

La vision du gouvernement italien est très optimiste vis-à-vis d'Immuni. L'enjeu est énorme, surtout au vu des statistiques de cas et de morts à l'heure actuelle. Le pays compte 233 197 cas confirmés et 33 475 décès.

Voici la déclaration du gouvernement italien sur cette application :

Immuni est un outil précieux dans la lutte contre cette horrible épidémie, et chaque utilisateur augmente son efficacité globale. Il est fortement recommandé d'installer l'application, de l'utiliser correctement et d'encourager ses amis et ses proches à faire de même. Cependant, personne n'est obligé de l'utiliser. C'est entièrement le choix de l'individu.

En France, dès demain nous aura l'application "StopCovid". Contrairement à l'Italie, notre gouvernement a choisi de concevoir tout seul le système de traçage Bluetooth. L'application testée pendant plusieurs semaines et approuvée par le Parlement devrait être fiable et performante pour faire reculer la propagation du Covid-19. Personne ne sera obligé de la télécharger, mais il est quand même fortement conseillé de le faire. Plus de personnes l'auront et plus celle-ci sera efficace !

Immuni, the Italian government's #COVID19 contact-tracing app based on the Apple-Google API, is now out. The app does not use GPS.



