L'iPhone 12 Max produit en juillet avant les autres ?

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Début de semaine oblige, les rumeurs sur l'iPhone 12 reprennent. Cette fois, parlons de la production du futur smartphone Apple. Selon un nouveau rapport de DigiTimes, la production en masse des prochains modèles d'iPhone 12 Max de 6,1 pouces d'Apple commencera en juillet-août, avant le reste de la gamme 5G de cette année.



L'iPhone 12 Max avant les autres iPhone 12 et iPhone 12 Pro ?

Selon les nombreuses rumeurs et fuites, Apple lancerait non pas trois mais quatre nouveaux modèles d'iPhone 21 dans les délais habituels de septembre ou octobre, bien que les contraintes d'approvisionnement et les retards dans la montée en puissance de la production pourraient entraîner un lancement échelonné par rapport aux années précédentes.



Sur les quatre nouveaux modèles à venir cette année, des rumeurs suggèrent que Samsung fournira les écrans de trois modèles: l'iPhone 12‌‌ de 5,4 pouces d'entrée de gamme et les modèles ‌iPhone 12‌‌ Pro de 6,1 pouces et iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Le quatrième nouveau modèle, un iPhone 12‌‌ Max de 6,1 pouces avec des spécifications similaires au modèle d'entrée de gamme, sera équipé par LG.



La raison de cette différence dans le calendrier de production concerne l'intégration de modules tactiles qui doivent être externalisés auprès d'autres partenaires de la chaîne d'approvisionnement, tandis que les panneaux OLED de 5,4 pouces et 6,7 pouces fournis par Samsung seront fournis avec la technologie Y-OCTA du fabricant coréen. La technologie d'affichage flexible Y-OCTA de Samsung intègre le capteur tactile directement sur le panneau OLED sans avoir besoin d'une couche supplémentaire.



Par contre, nous ne savons pas si la production des trois autres modèles suivra rapidement, ou si Apple a prévu un lancement échelonné à partir de septembre comme ce fut le cas avec l'iPhone 8 et l'iPhone X par exemple en 2017.



En tout cas, nous connaissons bon nombre de nouveautés des iPhone 12, tout comme leur prix et leur specs.



