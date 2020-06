L’ancien président de Windows se met à l'iPad

Quelques semaines en arrière, Jared Spataro, responsable de Microsoft 365, se permettait une sortie médiatique remarquée, puisqu'il évoquait l'iPad en tant qu'outil de travail.



Selon lui, essayer d’utiliser un iPad pour travailler à la maison ne fonctionne pas", le format du PC étant plus important pour les professionnels.



Un avis tranché et personnel, qui ne reflète pourtant pas la vérité, comme en témoigne un de ses anciens collègues de travail. En effet, on apprend que l'ancien président de la division Windows utilise désormais la tablette à la Pomme pour ses tâches quotidiennes.

Quand Steven Sinofsky se sert d'un iPad pour travailler...

Voilà une déclaration qui risque de ne pas plaire à son ancien employeur... De 1989 à 2012, Steven Sinofsky travaillait alors chez Microsoft, d'abord simple développeur avant de franchir différente barrière pour se retrouver présidant de la division Windows et de la suite Office.



Depuis, homme a quitté le navire pour rejoindre le board d’Andreessen Horowitz, mais son avis reste très respecté sur les réseaux sociaux, notamment du côté de Twitter.



Et c'est via sa plateforme fétiche que ce dernier s'est permis de partager une photo de son "nouveau PC de bureau" qui n'est autre que l'iPad Pro...