Apple propose tvOS 13.4.6 pour Apple TV et HomePod (bêta)

Il y a 50 min

Alban Martin

Alors qu'hier soir nous avions été submergés par les mises à jour bêta d'Apple, nous avions rapidement évoqué tvOS 13.4.6. Cette mise à jour à destination de l'Apple TV mais aussi du HomePod (cf le HomePod tourne désormais sous tvOS), contient plusieurs correctifs dont un patch pour empêcher le jailbreak.

tvOS 13.4.6 : fini le jailbreak

Comme avec iOS 13.5.1, Apple a publié une note technique dans laquelle elle détaille les correctifs. La plus importante concerne la faille de sécurité utilisée par l'outil Unc0ver 5.1 pour le jailbreak de l'Apple TV 4K et l'Apple TV HD.



En effet, on peut lire que la faille permettait à une application d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges du kernel. Pour rectifier le tir, Apple a amélioré la gestion mémoire à ce niveau. Elle cite clairement Unc0ver pour le ticket CVE-2020-9859.



Reste à savoir si les utilisateurs d'Apple TV sont nombreux à l'avoir jailbreaké, sachant que la méthode implique quelques manipulations avec un câble et un Mac.



Quant au HomePod, Apple n'annonce aucune nouveauté mais gageons que les correctifs soient les mêmes puisqu'il partage le même système.



Dites-nous si vous avez repéré d'autres différences sur l'enceintes d'Apple comme une amélioration du son par exemple.



