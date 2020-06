iPhone 12 : L'emplacement de la SIM sera modifié

Ce changement serait indispensable pour laisser la place suffisante à la technologie 5G mmWave . À l'intérieur de l'iPhone, chaque emplacement est soigneusement défini et optimisé. Bien sûr, cette rumeur est à prendre avec des pincettes !

Nouvelle rumeur en ce qui concerne l'iPhone 12. Selon un dernier rapport du site japonais Macotakara , la prochaine génération d'iPhone ne devrait plus avoir le même emplacement pour la carte SIM. En effet, le petit tiroir qui permet d'insérer la SIM devrait être déplacé vers la gauche du smartphone. Pourquoi ? Il y a une raison...

