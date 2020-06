iPad Pro 2021 : Nouveau modèle avec puce A14X, écran mini-LED et la 5G

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir

Apple compte bien maintenir son rythme d'un nouvel iPad Pro tous les ans. Une rumeur affirme que la nouvelle tablette d'Apple pourrait sortir lors du premier semestre de 2021 et ça pourrait être le "plus gros rafraichissement" qu'est connu l'iPad Pro depuis sa création. Plusieurs détails ont été communiqués.

Voici les dernières indiscrétions

La rumeur a été mise en ligne par le compte Twitter @L0vetodream, un utilisateur à suivre puisqu'il possède des sources particulièrement bavardes qui n'hésitent pas à lâcher des informations très précises.

Selon ses dires, Apple nous proposerait au premier semestre de 2021 un iPad Pro avec des caractéristiques de folie. On parle de l'intégration de la puce A14X, le futur processeur ultra puissant d'Apple qui sera réservé à l'iPad Pro 2021 et l'iPhone 13 l'année prochaine.



Apple devrait également proposer sa nouvelle technologie d'écran sur laquelle ses ingénieurs travaillent depuis plusieurs années. Il s'agit de la technologie mini-LED qui devrait apporter une meilleure luminosité, plus de couleurs et un meilleur contraste (plusieurs experts décrivent cette technologie comme le successeur de l'OLED). Une chose est sûre, c'est que Apple mise tout dessus.

L'autre bonne nouvelle c'est l'arrivée de la 5G sur l'iPad Pro.

En effet, le modèle qui sortira l'année prochaine devrait intégrer un modem 5G, bien sûr vous aurez toujours le choix entre l'iPad Pro WiFi et WiFi + 5G.

@L0vetodream est tellement dans le détail, qu'il explique que Apple a déjà sélectionné son modem, il s'agira du X55 de Qualcomm. Il prendra en charge le mmWave et les fréquences inférieures à 6 GHz de la 5G.

next year Q1 or Q2 https://t.co/1C57Oms2HX — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 3, 2020