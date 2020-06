StopCovid : L'application va coûter très cher tous les mois

Lors d'une interview à Radio J dans le rendez-vous politique de Frédéric Haziza, le secrétaire d'État au numérique avait expliqué que le coût de développement de StopCovid était très faible. Les seuls réels coûts ont été les salaires des chercheurs et administratifs de la fonction publique (environ dix personnes). Cependant, ce que n'a pas dit Cédric O, c'est que les dépenses arrivent dès que l'application est rendue disponible aux utilisateurs iOS et Android !

Entre 200 000 et 300 000 euros par mois

StopCovid c'est la nouvelle application qui a pour mission de réduire la propagation du Covid-19 en France.

En effet, grâce au traçage Bluetooth l'app est capable de savoir avec qui vous avez été en contacte et celle-ci vous prévient immédiatement via une notification si cette personne se déclare comme infectée par le Covid-19. Une alerte qui vous permet de vous mettre en isolement et de vous faire tester.

Décrite comme "révolutionnaire" dans la participation au ralentissement du Covid-19, l'application aurait en réalité des coûts très conséquents tous les mois !



Beaucoup de personnes croient qu'on crée une application et une fois qu'elle est développée on l'a publie sur l'App Store et/ou le Play Store et c'est fini. Il y a derrière des coûts, à commencer par la maintenance et l'hébergement. Une petite application qui est peu téléchargée ne coûtera quasiment rien. Cependant, une application comme StopCovid qui a déjà été téléchargée plus de 600 000 fois en moins de 24 heures engendre des coûts énormes.

L'Obs a estimé combien cela va coûter tous les mois et le prix est à en donner des frissons dans le dos.

Le média assure que la maintenance et l'hébergement coûteraient tous les mois entre 200 000 et 300 000 euros. Des informations que n'avait pas communiquées Cédric O lors de son interview ce week-end. On doute quand même qu'il n'était pas au courant !



Pour le développement de StopCovid, le gouvernement a fait appel à des sociétés privées. On vous avait parlé dimanche de la startup "Lunabee", une petite structure qui a donné de son temps bénévolement pendant plusieurs semaines pour le développement de StopCovid. La startup a par exemple beaucoup travaillé sur l'interface (qui il faut l'avoué est très soigné).

Cependant, cette générosité a ses limites. Lunabee va continuer à agir sur l'application, mais avec une maintenance payante (après tout, c'est normal). Deux autres entreprises comme Outscale (qui s'occupe de sécuriser les données) et Dassault Systèmes (qui s'occupe de l'hébergement) vont également facturer leur prestation au gouvernement.



Résultat, le développement n'aura quasiment rien coûté, mais les frais vont être nombreux d'ici les prochains mois...





