L’iPhone 11 aussi en tête des ventes en Europe sur T1 2020

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Vous le savez, les ventes de smartphones ont chuté partout dans le monde, en raison du confinement. Malgré cela, Apple qui se distingue en Chine ou encore en Inde, fait de même en Europe au cours du premier trimestre de 2020. Alors que ce marché est en berne de 7%, Apple progresse et place son iPhone 11 en première position. Encore une fois.

Apple progresse, Samsung et Huawei régressent

Selon les donnés du cabinet Counterpoint Research, Apple a été le seul des « gros » constructeurs à progresser sur le premier trimestre 2020 en Europe, doublant ainsi Huawei qui chute de 7 points et rattrapant ainsi Samsung qui concède 2 points. Résultat, Apple s’adjuge 22% de parts de marche, contre 29 pour le coréen et 16 pour le chinois.



Derrière, Xiaomi est la firme qui a gagné le plus sur la période avec un bond de 7%, passant de 4 à 11 points. A noter que Oppo passe aussi de 1 à 3% et que Honor est le meilleur vendeur de téléphones en Russie.



Counterpoint Research ajoute que l’iPhone 11 est le smartphone le plus vendu sur la période, malgré un manque de stocks dans certains pays. Par contre, les modèles haut de gamme, dont l’iPhone 11 Pro, ont tous connu un coup d’arrêt. Les clients faisant certainement plus attention à leur budget en cette période trouble de Covid-19.

On notera qu’en France (comme en Allemagne), Apple talonne Samsung avec 32% contre 35% des ventes pour le coréen, et que la firme à la pomme le dépasse même au Royaume-Uni avec 49% de parts de marché. Joli.



Enfin, les smartphones 5G ont représenté seulement 4% des ventes sur ce premier trimestre de l’année.



