Broadcomm laisse sous-entendre un retard de la sortie de l'iPhone 12

Il y a 3 heures

Julien Russo

Retard ou pas retard ? Les rumeurs affirment toutes depuis plusieurs mois qu'à cause des conséquences du Covid-19, l'iPhone 12 qui devrait sortir en fin d'année sera retardé de plusieurs semaines. L'annonce et la date de commercialisation devraient être repoussées. Aujourd'hui, une information intéressante nous parvient de l'un des fournisseurs de l'iPhone 12.

Broadcomm lâche une pépite

Quand on est un PDG on doit régulièrement rassurer et donner de la visibilité sur les revenus de son entreprise aux investisseurs. Broadcomm qui est l'un des fournisseurs des composants de l'iPhone 12 a déclaré une information intéressante, d'après Tan Hock Eng, les revenus du secteur "sans fil" de l'entreprise devraient connaitre une hausse des revenus, mais un peu plus tard que d'habitude.



Justement, l'un des plus gros clients de Broadcomm dans ce secteur, c'est Apple. Chaque année la firme de Cupertino permet à l'entreprise de réaliser des chiffres records grâce aux nombreuses commandes pour assouvir la demande des consommateurs.

Mais pourquoi ce retard ? Parce que l'iPhone 12 va avoir du retard bien sûr.

Évidemment, le PDG de Broadcomm n'a pas dit "cette hausse de revenu en retard est liée à l'iPhone 12 et son retard de commercialisation". Imaginez le manque de professionnalisme et la réaction d'Apple... En réalité Broadcomm a été imprécis dans ses propos, l'entreprise explique que cela fait suite à un retard "chez un grand client de téléphone portable nord-américain". Pas besoin d'en dire plus...

Le PDG a expliqué :

Cette année, nous ne nous attendons pas à voir cette hausse des revenus avant notre quatrième trimestre fiscal. Par conséquent, nous nous attendons à ce que nos revenus sans fil au troisième trimestre diminuent séquentiellement.

Bloomberg qui relaie les déclarations de Broadcomm explique que cela pourrait exprimer le retard des futurs iPhone :

Les fabricants de téléphones commandent généralement des composants des mois avant le lancement des produits. Apple sort généralement de nouvelles versions de l'iPhone en septembre. S'il suivait ce délai, Broadcom recevrait des commandes au cours du trimestre en cours, qui se poursuivra jusqu'en juillet. Le fabricant de puces a déclaré que cela n'arriverait pas cette année.

C'est donc une preuve de plus que l'iPhone 12 risque d'être en retard à cause des difficultés survenues en début d'année qui ont ralenti plusieurs étapes de conceptions et de vérifications des nouveaux iPhone.

Il est toujours possible que Apple rattrape son retard, sachant que les fournisseurs et les chaines d'assemblages ont repris une activité à la normale depuis plusieurs semaines.