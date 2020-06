Le casque Sony WH-1000XM4 apparait sur Walmart

Il y a 2 heures

Alban Martin

1

Le Sony WH-1000XM4 que l'on a découvert récemment à travers plusieurs nouveautés en fuite, se montre à nouveau.



Une fiche produit, supprimée rapidement, a été publiée ​​sur le site de Walmart, le géant de la distribution aux USA. Elle fait référence au casque antibruit WH-1000MX4 de Sony, au prix de 349 $. De quoi intéresser les clients qui prévoient de s'offrir un casque, Sony faisant figure de référence aux côtés de Bose sur ce segment premium.



Le nouveau casque Sony XM4 arrive

On le rappelle, le Sony WH-1000XM4 serait doté de plusieurs nouvelles fonctionnalités comme la connexion à plusieurs appareils en même temps, la détection de voix, l’amélioration du son et les réglages par géolocalisation.



Et bien la fiche Wamart qui référence les spécifications du XM4 confirme le Edge-AI, le dernier codec de Sony pour la mise à l'échelle des fichiers audio compressés en temps réel, le nouveau mode de contrôle du son adaptatif qui permet aux utilisateurs de créer des profils personnalisés, et la nouvelle technologie de captation de voix plus précise.



De plus, les 1000XM4 pourront bel et bien se connecter à deux appareils Bluetooth en même temps, ce qui réduira l'écart avec les casques QC35 et 700 de Bose, tous deux équipés ainsi.



Comme le modèle actuel, le 1000XM4 offrira 30 heures d'autonomie filaire / sans fil sur une seule charge, et les utilisateurs pourront obtenir cinq heures de charge en 10 minutes.

Date et prix

Si Sony n'a pas encore annoncé officiellement le nouveau 1000XM4, le nippon semble parti pour conserver son tarif de 349€, soit le prix des concurrents Bose 700 et Beats Solo Pro. En attendant d’en savoir plus sur le Airpods Studio d’Apple.



Reste à connaitre la date de sortie...



Quel est votre avis sur les casques de Sony ?

Source