Bons plans iOS : Baldurs Gate, Ocmo

Hier à 22:06

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Baldurs Gate, Ocmo. L'occasion d'économiser 38,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Lightmatic (App, iPhone, v2.1, 9 Mo, iOS 11.0, Alexander Sukhanov) passe de 1,09 € à gratuit.



Lightmatic est l'application pour créer des photos avec effet longue exposition. Téléchargez et créez des photos incroyables exprimant la dynamique du mouvement.



Capturez les traînées lumineuses créées par les voitures, les trains, les incendies ou d'autres objets émettant de la lumière, "gelez" le mouvement des nuages ou l'écoulement de l'eau et dessinez quelque chose dans l'air en utilisant n'importe quelle source de lumière.



Les + : Puissante

Les résultats excellents Télécharger l'app gratuite Lightmatic





Depello (App, iPhone / iPad, v2.0.4, 12 Mo, iOS 12.0, Northmind AB) passe de 2,29 € à gratuit.



Vous aimez mettre en exergue certains éléments sur une photo ? Depello vous propose de le faire en 2 secondes, simplement en sélectionnant du doigt le sujet ou l'objet à garder en couleur tout en mettant le reste en retrait, en noir et blanc.



L'algorithme comprend les couleurs à préserver et faire le travail rapidement.



Les + : On peut zoomer pour bien cadrer la retouche Télécharger l'app gratuite Depello





Pocket Earth PRO (App, iPhone / iPad, v3.6.5, 48 Mo, iOS 9.0, GeoMagik LLC) passe de 5,49 € à gratuit.



Une application offrant un large choix de cartes et guides de voyage du monde entier même quand vous n'avez pas de connexion internet. Une véritable bible comprenant 50 000 guides de voyage !



Les + : L'app comprend plus de 100 000 lieux, un mode hors-connexion, des guides de Voyage détaillés, des milliers de points d'intérêt, et bien d'autres fonctionnalités ! Télécharger l'app gratuite Pocket Earth PRO





JEUX GRATUITS iOS :

The Firm (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.2.6, 118 Mo, iOS 8.0, Sunnyside Games) passe de 1,09 € à gratuit.



THE FIRM est un jeu d'arcade qui va remuer vos méninges ! Bienvenue à La Firme! Vos ambitions n'ont aucunes limites ? Vous voulez gravir les échelons ? Bien, bien... Les enjeux sont grands: réagissez rapidement, restez concentré et vous serez peut-être le futur loup de Wall Street.



Avec la dernière mise à jour, les traders en herbe peuvent montrer leurs capacités au monde au travers des Succès.



Les + : Original dans le concept

Addictif Télécharger le jeu gratuit The Firm





Towaga (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.6, 279 Mo, iOS 9.0, Sunnyside Games) passe de 3,49 € à gratuit.



Explorez, combattez, exorcisez ... survivez ! Mais les Anciens vous l'ont dit, le voyage ne sera pas facile.



Towaga est un très bon jeu qui nous propose des graphismes de très bonne qualité ainsi qu'un gameplay très intuitif où vous ne contrôlez pas directement le personnage mais le halo de lumière !

C'est magnifique, très bien réalisé et plutôt original comme shooter.



En bref, un excellent jeu.



Les + : Sublime

En promotion immanquable Télécharger le jeu gratuit Towaga





Marvin The Cube (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.8, 217 Mo, iOS 9.0, MJ Bros s.c.) passe de 2,29 € à gratuit.



Voici Marvin, un petit cube cherchant sa place dans l'Univers.

Aide-le à résoudre toutes les énigmes, et à trouver un look idéal !



Profite de ce moment de détente grâce à une configuration graphique plaisante, une musique agréable, et un divertissement original.

Libère le cube qui sommeille en toi !



Les + : Plus de 170 énigmes avec des niveaux de difficulté différents Télécharger le jeu gratuit Marvin The Cube





Ocmo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.19, 541 Mo, iOS 10.0, Team Ocmo) passe de 5,49 € à gratuit.



Ocmo est un jeu de plateforme et de corde ninja récompensé qui met au défi les joueurs, même les plus aguerris. Les mouvements fluides, le gameplay basé sur la physique et les commandes précises donnent une impression unique de liberté et de fluidité.



Survivez à 80 niveaux dangereux qui comprennent des secrets et des combats de boss. Établissez de nouveaux records et partagez vos vidéos de speedrun. Balancez-vous dans les niveaux à l'aide de vos tentacules en utilisant la vitesse à bon escient.



Les + : Ça défoule

C'est beau

Le concept <3 Télécharger le jeu gratuit Ocmo





PROMOS iOS :

The Beggars Ride (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.2, 531 Mo, iOS 11.0, Bad Seed SRL) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Une nuit, un vieil homme a trouvé un masque mystérieux : il s'agit en fait d'une clé pour un monde caché ! Il était destiné à être un héros, un champion, un sauveur, mais le vieil homme n'a été qu'un mendiant.



Découvrez les secrets qui se cachent derrière le masque pendant que vous voyagez à travers des terres étranges et magnifiques tout en emportant des pouvoirs divins !



Les + : Le jeu est très beau

L'ambiance Télécharger The Beggars Ride à 2,29 €





Baldurs Gate (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.17, 3,1 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 11,99 € à 5,49 €.



Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un jeu de rôle basé sur Donjons et Dragons et se déroulant dans le monde fantastique des Royaumes oubliés. Vous suivez l'évolution du personnage principal, qui va recruter une équipe de choc pour explorer des donjons, résoudre des quêtes et combattre de nombreux ennemis. De plus, chaque action bonne ou mauvaise (on parle ici d'alignement) que vous faites aura un impact sur le déroulement du jeu.



Au niveau du contenu, Baldur's Gate c'est plus de 80 heures de jeu, 40 classes de personnages, 100 sorts à lancer, 150 objets magiques, une nouvelle aventure "The Back Pits" et trois nouveaux personnages à engager dans votre équipe.



Les + : Un MUST-HAVE Télécharger Baldurs Gate à 5,49 €